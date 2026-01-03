Language
    हाथ में सिगरेट-पोनिया बंदूक लेकर फोटो खिंचवाना महिला को पड़ा महंगा, पुलिस तक पहुंचा मामला

    By Virendra Bhandari Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 03:54 PM (IST)

    रुद्रपुर में एक महिला को सिगरेट और पोनिया बंदूक के साथ फोटो खिंचवाना महंगा पड़ गया। इंटरनेट मीडिया पर फोटो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। महि ...और पढ़ें

    महिला का पुलिस एक्ट में चालान कर दिया है। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। हाथ में सिगरेट और पोनिया बंदूक लेकर फोटो खिंचवाना महिला को महंगा पड़ गया। फोटो इंटरनेट मीडिया में वायरल हुई तो मामला पुलिस तक पहुंच गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने पोनिया बंदूक और एक कारतूस के साथ मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि महिला का पुलिस एक्ट में चालान कर दिया है।

    इंटरनेट मीडिया में शुक्रवार शाम को एक फोटो वायरल हुई थी। जिसमें एक महिला एक हाथ में सिगरेट और दूसरे हाथ में पोनिया बंदूक थामे हुई थी। यह फोटो इंटरनेट मीडिया में तेजी से वायरल हुई तो चर्चाओं में आ गई। साथ ही फोटो पुलिस तक पहुंच गई। जिस पर एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। जिसके बाद एसएसआइ नवीन बुधानी, रम्पुरा चौकी प्रभारी कविंद्र शर्मा जांच में जुट गए।

    इस दौरान महिला की पहचान हुई और पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि पोनिया बंदूक मूलरूप से ग्राम लक्खा, शीशगढ़, बरेलीऔर हाल आवास विकास निवासी अनिल शर्मा पुत्र खूब करण शर्मा की है। उसने ही पोनिया बंदूक के साथ उसकी फोटो लेकर इंटरनेट मीडिया में पोस्ट की थी। जिस पर पुलिस ने आरोपित की तलाश शुरू कर दी थी।

    शनिवार सुबह पुलिस ने आरोपित अनिल शर्मा को पोनिया बंदूक और एक जिंदा कारतूस के एफएसएल रोड से गिरफ्तार कर लिया है। एसएसआइ नवीन बुधानी ने बताया कि महिला का पुलिस एक्ट में चालान किया गया है। जबकि अनिल शर्मा पर आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है।