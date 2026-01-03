हाथ में सिगरेट-पोनिया बंदूक लेकर फोटो खिंचवाना महिला को पड़ा महंगा, पुलिस तक पहुंचा मामला

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। हाथ में सिगरेट और पोनिया बंदूक लेकर फोटो खिंचवाना महिला को महंगा पड़ गया। फोटो इंटरनेट मीडिया में वायरल हुई तो मामला पुलिस तक पहुंच गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने पोनिया बंदूक और एक कारतूस के साथ मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि महिला का पुलिस एक्ट में चालान कर दिया है।

इंटरनेट मीडिया में शुक्रवार शाम को एक फोटो वायरल हुई थी। जिसमें एक महिला एक हाथ में सिगरेट और दूसरे हाथ में पोनिया बंदूक थामे हुई थी। यह फोटो इंटरनेट मीडिया में तेजी से वायरल हुई तो चर्चाओं में आ गई। साथ ही फोटो पुलिस तक पहुंच गई। जिस पर एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। जिसके बाद एसएसआइ नवीन बुधानी, रम्पुरा चौकी प्रभारी कविंद्र शर्मा जांच में जुट गए।

इस दौरान महिला की पहचान हुई और पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि पोनिया बंदूक मूलरूप से ग्राम लक्खा, शीशगढ़, बरेलीऔर हाल आवास विकास निवासी अनिल शर्मा पुत्र खूब करण शर्मा की है। उसने ही पोनिया बंदूक के साथ उसकी फोटो लेकर इंटरनेट मीडिया में पोस्ट की थी। जिस पर पुलिस ने आरोपित की तलाश शुरू कर दी थी।