पंतनगर पुलिस ने दो भाई समेत चार पर गैंग्स्टर एक्ट लगाया, चोरी और नशा तस्करी में शामिल थे

पंतनगर पुलिस ने राहुल यादव और उसके गिरोह के सदस्यों जिनमें उसके भाई अरुण यादव भी शामिल हैं पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। इन पर चोरी नशा तस्करी और अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। पुलिस ने यह कार्यवाही गिरोह की अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए की है जिससे क्षेत्र में भय का माहौल था।

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। पंतनगर थाना पुलिस ने आपराधिक वारदात, चोरी और नशा तस्करी कर अवैध तरीके से धन अर्जित करने वाले दो भाई समेत चार लोगों को गैंगस्टर में निरुद्ध किया है। थानाध्यक्ष पंतनगर नंदन सिंह रावत ने बताया कि भदईपुरा वार्ड 14 निवासी राहुल यादव पुत्र चंद्रपाल यादव का गिरोह है। जिसके सदस्य वरुण यादव, विकास, इरफान हैं। जो पंतनगर थाना क्षेत्र के साथ ही अन्य थाना क्षेत्र में आपराधिक वारदात के साथ ही नशा तस्करी कर अवैध तरीके से धन अर्जित करते है।

इस गिरोह ने वाहन चोरी की घटनाओं को भी अंजाम दिया है। जिससे लोगों में भय और दहशत है। गिरोह के सरगना राहुल यादव पर छह प्राथमिकी पंजीकृत है। जबकि गिरोह के सरगना राहुल के भाई अरुण यादव पुत्र चन्द्रपाल निवासी भदईपुरा पर पांच प्राथमिकी और इरफान पुत्र शफी अहमद निवासी सागड़ थाना बहेड़ी जिला बरेली उत्तर प्रदेश पर छह प्राथमिकी पंजीकृत है।