अनुज सक्सेना, जागरण रुद्रपुर । हल्द्वानी के वनभूलपुरा में फर्जी दस्तावेज से स्थाई निवास प्रमाणपत्र बनाने के पकड़े गए रैकेट ने भले ही प्रदेश में हलचल मचा दी हो, लेकिन ऊधम सिंह नगर जिले का प्रशासन यहां तेजी से आ रहे जनसांख्यिकीय बदलाब को देखते हुए पहले ही अलर्ट हो गया था। यही कारण है कि जिले में इन छह माह के भीतर की रिपोर्ट चौकाने वाली आई है। यहां 11 हजार से अधिक लोगों के आवेदन प्रशासनिक जांच में रिजेक्ट किए गए हैं। इनमें अधिकांश में गलत दस्तावेज लगाकर स्थाई निवास बनवाने का मामला सामने आया है।

उत्तराखंड में बाहरी लोगों का आगमन तेजी से हो रहा है। जनसांख्यिकीय बदलाव के लिहाज से देखें तो ऊधम सिंह नगर जिला कुमाऊं में सबसे आगे है। यहां किच्छा का सिरौलीकलां, खटीमा, जसपुर, काशीपुर, सुल्तानपुर पट्टी ऐसे क्षेत्र चिन्हित हैं, जहां तेजी से बसावट बढी है। इसीलिए स्थाई निवास बनवाने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ गई। जिला प्रशासन की रिपोर्ट को आधार मानें तो एक मई 2025 से आज 18 नवंबर 2025 तक जिले भर में 46,530 लोगों ने स्थाई निवास के लिए आवेदन किया है। जिसमें 333 अभी लंबित हैं, 2025 आवेदन बनने के लिए गतिमान हैं।