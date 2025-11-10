Language
    साइबर ठगों ने रानीखेत की सेवानिवृत्त शिक्षिका को लिया झांसे में, आनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर ठगे 43.70 लाख रुपये

    By Virendra Bhandari Edited By: Sunil Negi
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 11:02 PM (IST)

    रानीखेत की एक सेवानिवृत्त शिक्षिका आनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर साइबर ठगी का शिकार हो गईं। धोखेबाजों ने खुद को फाइनेंशियल वर्ल्ड का अधिकारी बताकर उन्हें ट्रेडिंग में निवेश करने के लिए प्रेरित किया। शिक्षिका ने कई किश्तों में 43 लाख से अधिक रुपये ट्रांसफर कर दिए। बाद में ठगी का एहसास होने पर उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, रुद्रपुर: रानीखेत निवासी सेवानिवृत्त शिक्षिका से साइबर ठगों ने फाइनेंशियल वर्ल्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट शिव सहगल की कंपनी न्यूआमा एज की अधिकारी बनकर आनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 43 लाख की ठगी कर ली।

    इसका पता चलते ही पीड़िता ने साइबर थाना पुलिस को शिकायती पत्र सौंपकर रुपये वापस दिलाने की मांग की। मामले में साइबर थाना पुलिस ने प्राथमिकी पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है।

    अल्मोड़ा रानीखेत के ग्राम पंतकोटली निवासी बृन्दा पंत पत्नी जगदीश चंद्र पंत सेवानिवृत्त शिक्षिका है। उसने बताया कि 18 सितंबर 2025 को उसके मोबाइल पर एक अज्ञात मोबाइल नंबर से आरोही नाम की महिला का व्हाटसएप काल आई।

    उसने बताया कि वह फाइनेंशियल वर्ल्ड के फाइनेंशियल एनालिस्ट शिव सहगल की कम्पनी न्यूआमा एज कम्पनी की अधिकारी है। उसने उसे आनलाइन ट्रेडिंग के संबंध में जानकारी दी। साथ ही उसके वाट्सएप पर लिंक भेजकर उसे आनलाइन ट्रेडिंग संबंधी ग्रुप से जोड़ा।

    उन पर विश्वास कर उसने सात अक्टूबर से छह नवंबर तक 16 अलग अलग ट्रांजेक्शन में 43,70,970 रुपये बैंक के माध्यम से अलग अलग खातों में ट्रांसफर किए। बाद में उसे ठगी का एहसास हुआ तो उसने आनलाइन शिकायत पोर्टल पर दर्ज कराई।

    बृन्दा पंत ने बताया कि उसके पास जिन खातों में धनराशि ट्रांसफर हुई है और वाट्सएप पर की गई चैट का विवरण भी नहीं है। उसने आरोपितों पर कार्रवाई कर रुपये बरामदगी की मांग की है। साइबर थाना प्रभारी अरुण कुमार ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर अज्ञात साइबर ठगों पर प्राथमिकी पंजीकृत कर ली है। जांच की जा रही है, इसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

