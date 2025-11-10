साइबर ठगों ने रानीखेत की सेवानिवृत्त शिक्षिका को लिया झांसे में, आनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर ठगे 43.70 लाख रुपये

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर: रानीखेत निवासी सेवानिवृत्त शिक्षिका से साइबर ठगों ने फाइनेंशियल वर्ल्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट शिव सहगल की कंपनी न्यूआमा एज की अधिकारी बनकर आनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 43 लाख की ठगी कर ली।

इसका पता चलते ही पीड़िता ने साइबर थाना पुलिस को शिकायती पत्र सौंपकर रुपये वापस दिलाने की मांग की। मामले में साइबर थाना पुलिस ने प्राथमिकी पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है।

अल्मोड़ा रानीखेत के ग्राम पंतकोटली निवासी बृन्दा पंत पत्नी जगदीश चंद्र पंत सेवानिवृत्त शिक्षिका है। उसने बताया कि 18 सितंबर 2025 को उसके मोबाइल पर एक अज्ञात मोबाइल नंबर से आरोही नाम की महिला का व्हाटसएप काल आई।

उसने बताया कि वह फाइनेंशियल वर्ल्ड के फाइनेंशियल एनालिस्ट शिव सहगल की कम्पनी न्यूआमा एज कम्पनी की अधिकारी है। उसने उसे आनलाइन ट्रेडिंग के संबंध में जानकारी दी। साथ ही उसके वाट्सएप पर लिंक भेजकर उसे आनलाइन ट्रेडिंग संबंधी ग्रुप से जोड़ा।