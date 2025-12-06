Nabha Jail Break: दो आतंकियों व चार गैंगस्टरों को छुड़ाने आए थे 15 लोग, उत्तराखंड के आसिम ने की थी मदद
पंजाब की नाभा जेल में हुई घटना में 15 लोगों ने मिलकर दो आतंकियों और चार गैंगस्टरों को जेल से छुड़ाया। इस घटना में उत्तराखंड के आसिम नामक व्यक्ति ने भी ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। असलहों के साथ गिरफ्तार बाजपुर के मो. आसिम का आपराधिक इतिहास काफी पुराना है। आरोपित के भाई की बाजपुर में नक्श गन हाउस नाम से दुकान है, इसे दोनों भाई मिलकर चलाते हैं। इसी के आड़ में आरोपित हथियारों की तस्करी को भी अंजाम देता है। एसएसपी मणिकांत मिश्र ने बताया कि आरोपित पूर्व में पंजाब में एक गन हाउस में काम करता था।
आरोपित ने वर्ष, 2016 में पंजाब में हुए नाभा जेल ब्रेक कांड खालिस्तानी समर्थकों को छुड़ाने वाले गैंगस्टरों को 100 से अधिक कारतूस उपलब्ध कराए थे। इस मामले में आरोपित साढ़े छह साल तक पटियाला जेल में बंद रहा। इसके बाद वह वापस बाजपुर आ गया। वर्ष 2023 में एनआइए ने उनके बाजपुर स्थित गन हाउस में छापा मारा था। उसे और उसके भाई को एनएआइ पकड़कर ले गई थी, जहां उनसे पूछताछ भी की गई थी।
कैसे हुई थी नाभा जेल-ब्रेक कांड
27 नवम्बर 2016 की सुबह करीब 9 बजे पुलिस की वर्दी में तीन गाड़ियों में हथियारों से लैस होकर आए करीब 15 अपराधियों ने नाभा की मैक्सिसम सिक्योरिटी जेल पर हमला कर दो आतंकियों व चार गैंगस्टरों को छुड़ा लिया था। इसके लिए अपराधियों ने जेल में एक कैदी को लाने का दिखावा किया। जिस पर मेन गेट पर तैनात गार्ड ने इन्हें अंदर जाने दिया।
अंदर घुसते ही अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद वह बैरकों में घुस गए, जहां खालिस्तान लिब्रेशन फोर्स के आतंकी हरमिंदर सिंह मिंटू, आतंकी कश्मीर सिंह व चार गैंगस्टरों हरजिंदर सिंह भुल्लर उर्फ विक्की गौंडर, गुरप्रीत सिंह सेखों, कुलप्रीत सिंह उर्फ नीटा देयोल व अमनदीप सिंह उर्फ धोतियां इनका इंतजार कर रहे थे। आरोपियों ने एक जेल गार्ड से उसकी एसएलआर गन भी छीन ली और छह कैदियों को लेकर फरार हो गए थे।
टीम को पांच हजार रुपये का इनाम
एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने असलहा तस्कर को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को पांच हजार रुपये का इनाम देने की घोषणा की। टीम में कोतवाल रुद्रपुर मनोज रतूड़ी, निरीक्षक एसटीएफ एमपी सिंह, एसआइ जगदीश तिवारी, बृजभूषण गुरुरानी, प्रियांशु जोशी, देवेंद्र सिंह मेहता, एएसआइ प्रकाश भगत, अमित कुमार, हेड कांस्टेबल गोविंद बिष्ट, रियाज अख्तर, जगपाल सिंह, दुर्गा पापड़ा, गुरवंत सिंह, गिरजा शंकर, नरेंद्र सिंह शामिल है।
