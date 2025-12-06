नाभा जेल ब्रेक का उत्तराखंड कनेक्शन: फरार होने वालों को कारतूस देने वाला तस्कर गिरफ्तार, किए बड़े खुलासे
उत्तराखंड पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त अभियान में नाभा जेल ब्रेक के आरोपियों को कारतूस देने वाले एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से कई अवै ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई में पंजाब के नाभा जेल ब्रेक करने वाले गैंगस्टरों को कारतूस उपलब्ध कराने वाले एक अंतरराज्यीय असलहा तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से चार अवैध आटोमैटिक पिस्टल, एक डबल बैरल बंदूक, 30 कारतूस 12 बोर, 10 कारतूस 32 बोर और एक बाइक बरामद हुए हैं। पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कर उसे जेल भेज दिया है। साथ ही, पुलिस मेरठ में असलहे उपलब्ध कराने वाले और मंगाने वाले की तलाश में जुट गई है।
एसएसपी मणिकांत मिश्रा और एसएसपी एसटीएफ नवनीत सिंह भुल्लर ने प्रेसवार्ता कर बताया कि शुक्रवार रात एसटीएफ कुमाऊं को सूचना मिली कि बाजपुर क्षेत्र से भारी मात्रा में असलहे और कारतूस की सप्लाई रुद्रपुर की जा रही है। इस पर एसटीएफ निरीक्षक एमपी सिंह और रुद्रपुर कोतवाल मनोज रतूड़ी टीम के साथ काशीपुर फ्लाईओवर के पास पहुंचे और वाहनों की चेकिंग शुरू की। इसी बीच वसुंधरा कालोनी की सर्विस लाइन में काशीपुर की तरफ से आते संदिग्ध बाइक सवार को रोका। पूछताछ में उसने अपना नाम ग्राम धनसारा बाजपुर निवासी मो. आसिम पुत्र सकील अहमद बताया।
तलाशी में उसके से एक बैग में चार आटोमेटिक पिस्टल और एक खुली हुई दोनाली बंदूक 12 बोर बरामद हुई। इसके अलावा 40 जिंदा कारतूस भी मिले। पुलिस ने उसे तत्काल गिरफ्तार कर प्राथमिकी पंजीकृत किया। इसके बाद उसे कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया गया है। बताया कि गिरफ्तार तस्कर ने वर्ष 2016 में पंजाब में हुए नाभा जेल ब्रेक कांड के आरोपितों को कारतूस सप्लाई किए थे, जिसमें वह खुद भी जेल में बंद रहा था। पिछले 10 वर्षों में अवैध हथियारों की बिक्री की जानकारी मिली है। अवैध हथियारों के नेटवर्क का पता चला है और पुलिस जल्द ही अन्य आरोपितों को भी गिरफ्तार करेगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।