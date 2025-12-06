जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई में पंजाब के नाभा जेल ब्रेक करने वाले गैंगस्टरों को कारतूस उपलब्ध कराने वाले एक अंतरराज्यीय असलहा तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से चार अवैध आटोमैटिक पिस्टल, एक डबल बैरल बंदूक, 30 कारतूस 12 बोर, 10 कारतूस 32 बोर और एक बाइक बरामद हुए हैं। पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कर उसे जेल भेज दिया है। साथ ही, पुलिस मेरठ में असलहे उपलब्ध कराने वाले और मंगाने वाले की तलाश में जुट गई है।

एसएसपी मणिकांत मिश्रा और एसएसपी एसटीएफ नवनीत सिंह भुल्लर ने प्रेसवार्ता कर बताया कि शुक्रवार रात एसटीएफ कुमाऊं को सूचना मिली कि बाजपुर क्षेत्र से भारी मात्रा में असलहे और कारतूस की सप्लाई रुद्रपुर की जा रही है। इस पर एसटीएफ निरीक्षक एमपी सिंह और रुद्रपुर कोतवाल मनोज रतूड़ी टीम के साथ काशीपुर फ्लाईओवर के पास पहुंचे और वाहनों की चेकिंग शुरू की। इसी बीच वसुंधरा कालोनी की सर्विस लाइन में काशीपुर की तरफ से आते संदिग्ध बाइक सवार को रोका। पूछताछ में उसने अपना नाम ग्राम धनसारा बाजपुर निवासी मो. आसिम पुत्र सकील अहमद बताया।