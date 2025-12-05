संवाद सहयोगी, जागरण बाजपुर । रामराज रोड पर गुरुवार की देर रात सड़क किनारे खड़े सेमल के पेड़ में अज्ञात कारणों से आग लग गई। अचानक भड़की आग से पेड़ के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन भी चपेट में आने से बाल-बाल बच गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया।

वहीं राहगीरों ने पेड़ से उठती लपटें देख तुरंत इसकी वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर वायरल किया और लोगों को सावधानी बरतने की अपील की। घटनास्थल पर कुछ देर तक अफरातफरी का माहौल रहा। स्थानीय लोगों के अनुसार पेड़ के पास से गुजर रही बिजली लाइन तक आग की लपटें पहुंच जातीं तो गंभीर दुर्घटना हो सकती थी। सूचना मिलने पर आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए।