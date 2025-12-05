Language
    देर रात सेमल के पेड़ में दिखी रहस्यमयी आग, फि‍र हुआ कुछ ऐसा; लोग मोबाइल से बनाने लगे वीडियो

    By Jeevan Singh Saini Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 04:54 PM (IST)

    बीती रात रामराज रोड पर एक सेमल के पेड़ में रहस्यमय आग लग गई। राहगीरों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आग की लपटें ऊपर से गुजर रह ...और पढ़ें

    Hero Image

    अज्ञात कारणों से रामराज रोड पर सेमल के पेड़ में लगी आग। जागरण

    संवाद सहयोगी, जागरण बाजपुर । रामराज रोड पर गुरुवार की देर रात सड़क किनारे खड़े सेमल के पेड़ में अज्ञात कारणों से आग लग गई। अचानक भड़की आग से पेड़ के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन भी चपेट में आने से बाल-बाल बच गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया।

    वहीं राहगीरों ने पेड़ से उठती लपटें देख तुरंत इसकी वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर वायरल किया और लोगों को सावधानी बरतने की अपील की। घटनास्थल पर कुछ देर तक अफरातफरी का माहौल रहा। स्थानीय लोगों के अनुसार पेड़ के पास से गुजर रही बिजली लाइन तक आग की लपटें पहुंच जातीं तो गंभीर दुर्घटना हो सकती थी। सूचना मिलने पर आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए।

    आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग से मांग की है कि हाईटेंशन लाइन के आसपास मौजूद सूखे पेड़ों की समय-समय पर कटिंग कर उनकी सुरक्षा जांच की जाए, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके।

