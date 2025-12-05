देर रात सेमल के पेड़ में दिखी रहस्यमयी आग, फिर हुआ कुछ ऐसा; लोग मोबाइल से बनाने लगे वीडियो
बीती रात रामराज रोड पर एक सेमल के पेड़ में रहस्यमय आग लग गई। राहगीरों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आग की लपटें ऊपर से गुजर रह ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, जागरण बाजपुर । रामराज रोड पर गुरुवार की देर रात सड़क किनारे खड़े सेमल के पेड़ में अज्ञात कारणों से आग लग गई। अचानक भड़की आग से पेड़ के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन भी चपेट में आने से बाल-बाल बच गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया।
वहीं राहगीरों ने पेड़ से उठती लपटें देख तुरंत इसकी वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर वायरल किया और लोगों को सावधानी बरतने की अपील की। घटनास्थल पर कुछ देर तक अफरातफरी का माहौल रहा। स्थानीय लोगों के अनुसार पेड़ के पास से गुजर रही बिजली लाइन तक आग की लपटें पहुंच जातीं तो गंभीर दुर्घटना हो सकती थी। सूचना मिलने पर आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए।
आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग से मांग की है कि हाईटेंशन लाइन के आसपास मौजूद सूखे पेड़ों की समय-समय पर कटिंग कर उनकी सुरक्षा जांच की जाए, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके।
