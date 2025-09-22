Kashipur Violence: अल्लीखां में पुलिस पर हमले के बाद प्रशासन सख्त, अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर
काशीपुर के अली खां इलाके में पुलिस टीम पर हमले के बाद प्रशासन ने अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की। बुलडोज़र चलाकर अवैध निर्माण हटाए गए। पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह ने नदीम अख्तर को मुख्य साजिशकर्ता बताया है। CCTV फुटेज से 100 से ज्यादा लोगों की पहचान की जा रही है। कानपुर की तर्ज पर धार्मिक भावनाएं भड़का कर उपद्रव की साजिश थी। क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे।
जागरण संवाददाता, काशीपुर। अली खां इलाके में रविवार रात पुलिस टीम पर हुए हमले के बाद प्रशासन ने सोमवार को कड़ा रुख अपनाया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में नगर निगम और प्रशासनिक अफसरों ने अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई शुरू की।
मौके पर बुलडोज़र चलाकर अवैध निर्माण हटाए गए। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा स्वयं मौके पर मौजूद रहे और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह ने बताया कि घटनाक्रम का मुख्य साजिशकर्ता नदीम अख्तर है। फुटेज और सीसीटीवी की मदद से अब तक 100 से ज्यादा लोगों की पहचान की जा रही है, जबकि 12 से अधिक संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है।
पुलिस का कहना है कि कानपुर की तर्ज पर धार्मिक भावनाएं भड़का कर उपद्रव की पटकथा लिखी गई थी। प्रशासन ने क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाने का निर्णय भी लिया है, ताकि बिजली कनेक्शन का रिकॉर्ड पारदर्शी हो। वहीं खुफिया विभाग भी मामले की गहराई से जांच कर रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मिश्रा ने साफ कहा कि उपद्रव फैलाने वाले किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे।
अली खां क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस बल लगातार गश्त कर रहा है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और चेतावनी दी है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई तय है।
