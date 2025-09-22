Kashipur Violence : कानपुर की तर्ज पर लिखी गई थी अल्लीखां में बवाल की स्क्रिप्ट..! उपद्रवियों को पकड़ने के लिए CCTV खंगाल रही पुलिस

काशीपुर के मौहल्ला अल्लीखां में आई लव मोहम्मद की तख्तियाँ लेकर बिना अनुमति जुलूस निकालने से तनाव हो गया। उपद्रवियों ने पुलिस गाड़ी पर पथराव किया जिससे एक सिपाही घायल हो गया। पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा और संदिग्धों को हिरासत में लिया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से उपद्रवियों की पहचान कर रही है और माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

जागरण संवाददाता, काशीपुर । मौहल्ला अल्लीखां में रविवार देर शाम निकाले गए जुलूस ने अचानक बवाल का रूप ले लिया। आई लव मोहम्मद की तख्तियाँ थामे सैकड़ों युवक बिना अनुमति सड़क पर उतरे और देखते ही देखते स्थिति तनावपूर्ण हो गई। सूचना पर पहुँची डायल 112 की पुलिस गाड़ी पर उपद्रवियों ने पथराव कर दिया। गाड़ी का शीशा टूट गया और एक सिपाही घायल हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कानपुर में हाल ही में आई लव मोहम्मद तख्ती और बोर्ड लगाने को लेकर भड़के विवाद की तर्ज पर काशीपुर में भी बवाल की पटकथा लिखी गई। वहाँ भी बिना अनुमति धार्मिक प्रतीकों के सार्वजनिक प्रदर्शन ने माहौल बिगाड़ा था और पुलिस को एफआईआर तक दर्ज करनी पड़ी थी। अब काशीपुर में भी वही कहानी दोहराई गई।

बिना सूचना निकाला गया जुलूस, पुलिस पर हमला और बाद में बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ना। सीओ दीपक सिंह के नेतृत्व में भारी पुलिस बल ने मोर्चा संभाला। लाठीचार्ज के बाद भीड़ भाग खड़ी हुई। फिलहाल इलाके में पुलिस बल तैनात है। पुलिस वीडियो और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है तथा संदिग्ध युवकों को पूछताछ के लिए उठाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

पथराव के बाद संदिग्धों की तलाश तेज, फुटेज खंगाल रही टीम रविवार देर शाम मौहल्ला अल्लीखां में जुलूस के दौरान हुए पथराव और बवाल के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस पर पथराव कर गाड़ी का शीशा तोड़ने और सिपाही को घायल करने वालों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल वीडियो खंगाले जा रहे हैं। पुलिस ने कुछ संदिग्ध युवकों को उठाकर पूछताछ शुरू कर दी है।

सूत्रों के अनुसार, जुलूस निकालने के दौरान माहौल बिगाड़ने में कुछ उपद्रवी युवकों की भूमिका सामने आई है। बताया जा रहा है कि इन्हीं युवकों ने भीड़ को उकसाकर पुलिस पर पथराव कराया। मामले को गंभीरता से लेते हुए सीओ दीपक सिंह के नेतृत्व में देर रात तक पुलिस टीम इलाके में दबिश देती रही।