'आई लव मोहम्मद' जुलूस: काशीपुर में सरकारी महकमों की चौतरफा कार्रवाई, फल मंडी से लेकर मेडिकल स्टोर तक जांच
काशीपुर के अलीखां इलाके में सरकारी विभागों की संयुक्त कार्रवाई जारी है। राजस्व नगर निगम विद्युत विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीमों ने अतिक्रमण और अवैध कनेक्शनों पर सख्ती की। ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण किया जिसमें छह दुकानदार कागजात नहीं दिखा सके। फल मंडी क्षेत्र में ट्रेड रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया है। वन विभाग ने अवैध लकड़ी बरामद की है। प्रशासन अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा।
जागरण संवाददाता, काशीपुर। उपद्रव के बाद अलीखां इलाके में सरकारी महकमों की संयुक्त कार्रवाई लगातार जारी है। बुधवार को राजस्व, नगर निगम, विद्युत विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीमों ने जहां अतिक्रमण और अवैध कनेक्शनों पर सख्ती दिखाई।
वहीं ड्रग इंस्पेक्टर नीरज कुमार ने मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण किया। इस दौरान छह दुकानदार जरूरी कागजात नहीं दिखा सके।फल मंडी क्षेत्र में भी कार्रवाई जारी रही।
दुकानों के ट्रेड रजिस्ट्रेशन का काम शुरू करा दिया गया है। बिना पंजीकरण कारोबार करने वालों को चेतावनी दी गई है कि तय समय सीमा में दस्तावेज पूरे करें, अन्यथा दुकान सील की जाएगी। बिजली विभाग की तरफ से स्मार्ट मीटर लगाने का काम तेजी से चल रहा है तकरीबन 200 मीटर बदले जा चुके हैं।
इधर वन विभाग ने अलीखां इलाके से अवैध रूप से लकड़ी की गिल्टी बरामद की है। अधिकारियों ने कहा कि अवैध कटान और भंडारण में लिप्त लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन का कहना है कि अब किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी विभाग अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपने की तैयारी में हैं, ताकि आगे की कार्यवाही तय हो सके।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।