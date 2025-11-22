कॉलेज जाने को तैयार हो रही थी युवती, कपड़े उतार सामने खड़ा हो गया बाप; SSP से बोली- 'मुझे बेचना चाहते हैं'

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। ट्रांजिट कैंप निवासी युवती से उसके पिता ने अश्लील हरकत कर दी। यही नहीं उसका पिता उसे एक अधेड़ व्यक्ति से शादी कराने के नाम पर बेचने का प्रयास भी कर रहा है। पीड़िता ने एसएसपी को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है।

ट्रांजिट कैंप निवासी युवती शनिवार को एसएसपी कार्यालय पहुंची और एसएसपी मणिकांत मिश्रा को शिकायती पत्र सौंपा। इस दौरान उसने बताया कि उसका पिता शराबी है। साथ ही सट्टा खिलाता है। जिसके चलते उनके घर में लोगों का आना जाना लगा रहता है। उसका पिता उसकी शादी किसी अधेड़ उम्र के व्यक्ति से करने के नाम पर बेचना चाहता है।

आठ नवंबर की सुबह जब वह कालेज जाने के लिए घर से निकल रही थी तो उसका पिता निर्वस्त्र होकर उसके सामने आ गया। आरोप है कि इस दौरान उसका पिता उससे अश्लील हरकत करते हुए पकड़ने का प्रयास करने लगा। साथ ही वह अपने पिता के चंगुल से बचकर घर के दोमंजिले पर गई।