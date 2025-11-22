Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कॉलेज जाने को तैयार हो रही थी युवती, कपड़े उतार सामने खड़ा हो गया बाप; SSP से बोली- 'मुझे बेचना चाहते हैं'

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 02:21 PM (IST)

    रुद्रपुर में एक युवती ने अपने पिता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती के अनुसार, उसके पिता ने उसके साथ अश्लील हरकत की और उसे एक अधेड़ व्यक्ति से शादी कराने के नाम पर बेचने की कोशिश की। पीड़िता ने एसएसपी को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पिता पर लगाया शादी के नाम पर बेचने के प्रयास का आरोप। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। ट्रांजिट कैंप निवासी युवती से उसके पिता ने अश्लील हरकत कर दी। यही नहीं उसका पिता उसे एक अधेड़ व्यक्ति से शादी कराने के नाम पर बेचने का प्रयास भी कर रहा है। पीड़िता ने एसएसपी को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ट्रांजिट कैंप निवासी युवती शनिवार को एसएसपी कार्यालय पहुंची और एसएसपी मणिकांत मिश्रा को शिकायती पत्र सौंपा। इस दौरान उसने बताया कि उसका पिता शराबी है। साथ ही सट्टा खिलाता है। जिसके चलते उनके घर में लोगों का आना जाना लगा रहता है। उसका पिता उसकी शादी किसी अधेड़ उम्र के व्यक्ति से करने के नाम पर बेचना चाहता है।

    आठ नवंबर की सुबह जब वह कालेज जाने के लिए घर से निकल रही थी तो उसका पिता निर्वस्त्र होकर उसके सामने आ गया। आरोप है कि इस दौरान उसका पिता उससे अश्लील हरकत करते हुए पकड़ने का प्रयास करने लगा। साथ ही वह अपने पिता के चंगुल से बचकर घर के दोमंजिले पर गई।

    इस पर वह भी उसका पीछा करने लगा। जिससे लड़खड़ाते हुए जीने से गिर गए। तब से वह धमकी दे रहे हैं कि उसके हिसाब से काम करेंगे तो ठीक है, नहीं तो जान से मार देगा। पीड़िता ने एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने आरोपित पिता पर कार्रवाई की मांग की है।

    एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस को जांच के निर्देश दिए है। इसके बाद कार्रवाई की जाएगी।

    यह भी पढ़ें- धरी रह गईं तैयारियां: मेहमानों को कार्ड बंटे चुके, अब शादी से पहले युवती प्रेमी संग फरार, सदमे में परिवार