गैस पाइप लाइन अपडेट के नाम पर साइबर अपराधियों ने की 92 हजार रुपये की ठगी
रुद्रपुर में एक व्यक्ति को गैस पाइपलाइन अपडेट के नाम पर साइबर ठगों ने 92 हजार रुपये का चूना लगाया। पीड़ित के व्हाट्सएप पर एक एपीके फाइल भेजी गई, जिसे डाउनलोड करते ही उसका मोबाइल हैक हो गया और क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल लिए गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। साइबर अपराधी नए नए तरीके से लोगों के खाते खाली कर रहे हैं। रुद्रपुर निवासी व्यक्ति के व्हाटसएप नंबर पर गैस पाइप लाइन अपडेट के नाम पर एपीके फाइल भेज दी। जब फाइल डाउनलोड की गई तो मोबाइल हैक हो गया और क्रेडिट कार्ड से 92 हजार रुपये निकाल लिए गए। इसकी शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी पंजीकृत कर ली है।
मटके वाली गली रुद्रपुर निवासी राजन तनेजा पुत्र सुरेंद्र तनेजा ने बताया कि 24 सितंबर को उनके व्हाटसएप नंबर पर एक अज्ञात मोबाइल नंबर से मैसेज आया। जिसमें गैस पाइप लाइन के लिए बिल अपडेट करने की जानकारी के लिए एक एप्लीकेशन फाइल गैस बिल अपडेट एपीके फाइल प्राप्त हुई।
एपीके फाइल को क्लिक करने के बाद उसने डाउनलोड किया। जिसके बाद उनका मोबाइल हैक हो गया। साथ ही कंप्यूटर संसाधन का प्रयोग कर उसके क्रेडिट कार्ड से 24 सितंबर को 71639 रुपये और 20641 रुपये निकाल लिए गए। बाद में उन्हें इसकी जानकारी हुई तो साइबर सेल में तहरीर सौंप कार्रवाई की मांग की है।
कोतवाल मनोज रतूड़ी ने बताया कि तहरीर के आधार पर अज्ञात साइबर ठगों पर प्राथमिकी पंजीकृत कर ली गई है। जांच की जा रही है, इसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
