गैस पाइप लाइन अपडेट के नाम पर साइबर अपराधियों ने की 92 हजार रुपये की ठगी

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। साइबर अपराधी नए नए तरीके से लोगों के खाते खाली कर रहे हैं। रुद्रपुर निवासी व्यक्ति के व्हाटसएप नंबर पर गैस पाइप लाइन अपडेट के नाम पर एपीके फाइल भेज दी। जब फाइल डाउनलोड की गई तो मोबाइल हैक हो गया और क्रेडिट कार्ड से 92 हजार रुपये निकाल लिए गए। इसकी शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी पंजीकृत कर ली है।

मटके वाली गली रुद्रपुर निवासी राजन तनेजा पुत्र सुरेंद्र तनेजा ने बताया कि 24 सितंबर को उनके व्हाटसएप नंबर पर एक अज्ञात मोबाइल नंबर से मैसेज आया। जिसमें गैस पाइप लाइन के लिए बिल अपडेट करने की जानकारी के लिए एक एप्लीकेशन फाइल गैस बिल अपडेट एपीके फाइल प्राप्त हुई।