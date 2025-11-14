Udhamsingh Nagar News: संदिग्ध हालात में प्रापर्टी डीलर की हार्ट अटैक से मौत! उम्र महज 22 साल

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। संदिग्ध हालात में ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र निवासी प्रापर्टी डीलर की मौत हो गई। इसका पता चलते ही स्वजन में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद मौत के कारणों की पुष्टि होगी।

पुलिस के अनुसार गणेशपुर ट्रांजिट कैंप निवासी 22 वर्षीय सिंटू दुबे उर्फ शिव नारायण दुबे पुत्र ओमप्रकाश प्रापर्टी डीलिंग का काम करता था। गुरुवार रात सिंटू ने खाना खाया और फिर अपने कमरे में सोने चला गया। शुक्रवार सुबह जब उसकी मां विजय लक्ष्मी दुबे उसके कमरे में सफाई करने के लिए गई तो वह बेहोश था और बिस्तर पर उल्टियां की थी। यह देख विजय लक्ष्मी के होश उड़ गए। शोर होने पर शिव नारायण दुबे का भाई सत्य नारायण दुबे तथा प्रेम प्रकाश दुबे उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल ले गए। जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।