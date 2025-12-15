Language
    पूर्व MLA राजकुमार ठुकराल के समर्थक पर हमला...की गई फायरिंग, धरने पर बैठे ठुकराल 

    By Sachin Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 07:58 AM (IST)

    उधमसिंह नगर के रुद्रपुर में पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के समर्थक पर हमला हुआ और फायरिंग की गई। घटना के बाद रमपुरा चौकी पहुंचे राजकुमार ठुकराल धरने प

    रुद्रपुर रम्पुरा चौकी में धरना देते पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल।

    जागरण संवाददाता, उधमसिंह नगर। रंजिश के चलते पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के समर्थक और उनकी मां हमला कर दिया गया। आरोप है कि इस दौरान उनके सिर पर तमंचे के बट से भी वार किया, जिससे वह घायल हो गए।

    बाद में आरोपित फायर कर फरार हो गया। इसका पता चलते ही ठुकराल रमपुरा चौकी पहुंचे और आरोपित की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने में बैठ गए।

    डेढ़ माह पहले रमपुरा में शिव दरबार के दौरान पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के वाहन चालक पर रमपुरा निवासी पांडा ने हमला कर दिया था। इस पर पास में ही रहने वाले ठुकराल के समर्थक राजू गुप्ता ने बीच-बचाव कर चालक को बचाया था।

    जिससे पांडा राजू गुप्ता से रंजिश रखने लगा था। रविवार देर रात राजू गुप्ता अपनी मां के साथ दुकान में बैठा हुआ था। इसी बीच पांडा वहां पहुंचा और राजू गुप्ता से कहा कि आज वह उसकी टांग तोड़ देगा। जिसके बाद उसने राजू गुप्ता पर हमला कर दिया, साथ ही तमंचे से फायर किया लेकिन मिस हो गया।

    इस पर पांडा ने राजू गुप्ता के सिर पर तमंचे से वार कर लहूलुहान कर दिया। यह देख राजू गुप्ता की मां बीच-बचाव को आई तो आरोपित ने साथी के साथ मिलकर उनसे भी मारपीट की। शोर होने पर आसपास के लोग एकत्र हुए तो आरोपित फायरिंग कर फरार हो गए।

    सूचना पर पहुंची पुलिस ने जानकारी ली और आरोपित की तलाश में जुट गई। इसका पता चलते ही पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल रमपुरा चौकी पहुंचे और धरने में बैठ गए। उन्होंने पुलिस से आरोपित पांडा की गिरफ्तारी की मांग की। चेतावनी दी कि जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी वह धरने में बैठे रहेंगे।

