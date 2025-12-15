Language
    एक ही परिवार के 4 लोगों ने की आत्महत्या, फंदे पर लटकते मिले पिता और बेटियों के शव

    By PREM SHANKAR MISHRAEdited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 07:43 AM (IST)

    बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है। यहाँ एक ही परिवार के चार सदस्यों ने आत्महत्या कर ली है। मृतकों में पिता और उनकी तीन बेटिय ...और पढ़ें

    मुजफ्फरपुर में एक ही परिवार के चार लोगों ने की आत्महत्या। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। जिले में एक ही परिवार के चार लोगों ने आत्महत्या कर ली। मामला सकरा थाना क्षेत्र का है, जहां पिता और उनकी तीन पुत्रियों के शव फंदे से लटकते मिले हैं। ये परिवार महादलित समाज से है। उन्होंने आत्महत्या क्यों की? अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। फिलहाल घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है।

