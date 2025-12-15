एक ही परिवार के 4 लोगों ने की आत्महत्या, फंदे पर लटकते मिले पिता और बेटियों के शव

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। जिले में एक ही परिवार के चार लोगों ने आत्महत्या कर ली। मामला सकरा थाना क्षेत्र का है, जहां पिता और उनकी तीन पुत्रियों के शव फंदे से लटकते मिले हैं। ये परिवार महादलित समाज से है। उन्होंने आत्महत्या क्यों की? अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। फिलहाल घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है।

