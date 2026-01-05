छुट्टी पर गांव गए युवक ने भांग से बनाई चरस, बेचने आया रुद्रपुर तो पुलिस ने किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। छुट्टी पर घर गए फैक्ट्री कर्मी ने अपने गांव के जंगल से भांग मलकर चरस बना लिया। बाद में उसे बेचने के लिए रुद्रपुर ले आया। जहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 806 ग्राम चरस बरामद हुई है। पुलिस ने उसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी पंजीकृत कर जेल भेज दिया है।

एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि रविवार रात आवास विकास चौकी प्रभारी प्रकाश चंद्र, एसआइ मनोज जलाल पुलिस कर्मियों के साथ गश्त पर थे। इस दौरान पुलिस टीम जब सिडकुल रोड से आगे फुलसुंगी तिराहे के पास पहुंची तो एक युवक हाथ में भूरे रंग का थैला लेकर आता हुआ दिखाई दिया। इस पर पुलिस कर्मियों ने उसे रुकने का इशारा किया तो वह तेज कदमों से भागने लगा। शक होने पर पुलिस कर्मियों ने उसकी घेराबंदी कर दबोच लिया।

मुक्तेश्वर के जंगल से भांग मलकर तैयार की थी चरस पूछताछ में उसने अपना नाम ग्राम नरतोला मुक्तेश्वर नैनीताल निवासी अनिल कुमार पुत्र इन्द्र कुमार बताया। तलाशी में उसके पास से 806 गाम चरस बरामद हुई। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि पूछताछ में अनिल कुमार ने बताया कि वह ट्रांजिट कैंप में किराए में रहता है और बजाज मोटर में काम करता है। कुछ दिन पहले वह अपने गांव गया हुआ था। जहां पर जंगल में भांग बहुत अधिक मात्रा में होती है। जिसे रुपये कमाने के लालच में आकर उसने मलकर चरस तैयार की।