Uttarakhand Crime रविंद्रनगर में वृद्ध ने आत्महत्या से पहले मासूम बच्ची से दुष्कर्म किया था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन के सुपुर्द कर दिया था। इस मामले में शिवनगर ट्रांजिट कैंप निवासी महिला ने तहरीर सौंप आत्महत्या करने वाले जसवीर पर पुत्री से दुष्कर्म का आरोप लगाया है। मृतक के विरुद्ध दुष्कर्म की प्राथमिकी पंजीकृत कर ली है।

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। रविंद्रनगर में वृद्ध ने आत्महत्या से पहले मासूम बच्ची से दुष्कर्म किया था। जब मासूम की मां पूछताछ के लिए उसके घर पहुंची तो मारपीट भी की। इसकी शिकायत पर पुलिस ने पीड़ित पक्ष की तहरीर पर मृतक के विरुद्ध दुष्कर्म की प्राथमिकी पंजीकृत कर ली है।

बुधवार को रविंद्रनगर वार्ड 37 निवासी 70 वर्षीय वृद्ध जसवीर सिंह ने गमछे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इसका पता चलते ही स्वजन में कोहराम मच गया। सूचना पर आवास विकास चौकी पुलिस पहुंची और जानकारी ली। साथ ही मृतक के कमरे की तलाशी ली तो किसी प्रकार का सुसाइड नोट नहीं मिला। इस पर पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन के सुपुर्द कर दिया था।

इधर, इस मामले में शिवनगर ट्रांजिट कैंप निवासी महिला ने तहरीर सौंप आत्महत्या करने वाले जसवीर पर पुत्री से दुष्कर्म का आरोप लगाया है। कहना था कि वह ब्यूटी पार्लर की दुकान चलाती है। इस दौरान अपनी 10 साल की पुत्री को रविंद्रनगर में रहने वाली अपनी ननद के घर छोड़ जाती है।