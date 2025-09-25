Language
    बुजुर्ग ने की आत्‍महत्‍या, इससे पहले बच्ची से किया था दुष्कर्म; मासूम की मां से भी की मारपीट

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 02:16 PM (IST)

    Uttarakhand Crime रविंद्रनगर में वृद्ध ने आत्महत्या से पहले मासूम बच्ची से दुष्कर्म किया था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन के सुपुर्द कर दिया था। इस मामले में शिवनगर ट्रांजिट कैंप निवासी महिला ने तहरीर सौंप आत्महत्या करने वाले जसवीर पर पुत्री से दुष्कर्म का आरोप लगाया है। मृतक के विरुद्ध दुष्कर्म की प्राथमिकी पंजीकृत कर ली है।

    आत्महत्या से पहले मासूम बच्ची से किया था दुष्कर्म. Concept Photo

    जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। रविंद्रनगर में वृद्ध ने आत्महत्या से पहले मासूम बच्ची से दुष्कर्म किया था। जब मासूम की मां पूछताछ के लिए उसके घर पहुंची तो मारपीट भी की। इसकी शिकायत पर पुलिस ने पीड़ित पक्ष की तहरीर पर मृतक के विरुद्ध दुष्कर्म की प्राथमिकी पंजीकृत कर ली है।

    बुधवार को रविंद्रनगर वार्ड 37 निवासी 70 वर्षीय वृद्ध जसवीर सिंह ने गमछे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इसका पता चलते ही स्वजन में कोहराम मच गया। सूचना पर आवास विकास चौकी पुलिस पहुंची और जानकारी ली। साथ ही मृतक के कमरे की तलाशी ली तो किसी प्रकार का सुसाइड नोट नहीं मिला। इस पर पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन के सुपुर्द कर दिया था।

    इधर, इस मामले में शिवनगर ट्रांजिट कैंप निवासी महिला ने तहरीर सौंप आत्महत्या करने वाले जसवीर पर पुत्री से दुष्कर्म का आरोप लगाया है। कहना था कि वह ब्यूटी पार्लर की दुकान चलाती है। इस दौरान अपनी 10 साल की पुत्री को रविंद्रनगर में रहने वाली अपनी ननद के घर छोड़ जाती है।

    बुधवार शाम को उसकी पुत्री ने बताया कि रविंद्रनगर निवासी जसवीर ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। इसका पता चलते ही वह जसवीर से पूछताछ करने गई तो उसने दोनों मां बेटी से मारपीट की।

    थानाध्यक्ष ट्रांजिट कैंप मोहन पांडे ने बताया कि पीड़ित पक्ष की तहरीर पर मृतक के विरुद्ध दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी पंजीकृत कर ली है। जांच की जा रही है।