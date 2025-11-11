दिल्ली बम ब्लास्ट में घायल हर्षुल को लेने स्वजन दिल्ली रवाना, ब्लास्ट में हो गया था घायल

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर/गदरपुर। दिल्ली बम ब्लास्ट में घायल गदरपुर निवासी हर्षुल अपनी शादी की खरीदारी के लिए दिल्ली गया हुआ था। उसके साथ उसकी मां, छोटा भाई और होने वाली पत्नी भी थी। खरीदारी कर जब वह निकल रहे थे तो ब्लास्ट हुआ। इस दौरान वाहनों के निकले कांच उसके सिर पर लगने से वह घायल हो गया।

इसका पता चलते ही उसके साथी मौके पर पहुंचे और उसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। इस दौरान हर्षुल का मोबाइल भी वहीं गिर गया था। बाद में घायल की मां ने फोन पर अपने पति को बेटे के घायल होने की सूचना दी। जिसका पता चलते ही मंगलवार सुबह हर्षुल के पिता अपने छोटे भाई के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए है।

सोमवार को दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ था। जिसमें सरस्वती विहार वार्ड नंबर एक गदरपुर निवासी हर्षुल पुत्र संजीवसेतिया घायल हो गया था। हर्षुल के दादा हरनामसेतिया कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं और जाने-माने उद्योगपति हैं। दिल्ली बम ब्लास्ट में घायल हर्षुल की जानकारी के लिए जब दैनिक जागरण की टीम उनके घर पहुंची तो ताला लगा हुआ था।

उसके बाद उनकी प्रतिष्ठान पर पहुंचे तो हर्षुल के दादा कांग्रेस नेता हरनामसेतिया मिले। उन्होंने बताया कि उनके पोते हर्षुलसेतिया की फरवरी माह में शादी है। उसकी खरीदारी के लिए हर्षुल अपनी मां अंजू सेतिया और होने वाली पत्नी के साथ खरीदारी के लिए दिल्ली गया था।

दिल्ली में उन्होंने खरीदारी के लिए किराए की गाड़ी बुक की थी। जब वह चांदनी चौक से खरीदारी कर वापस लौट रहे थे तो तेज धमाका हुआ। धमाके के दौरान कांच के टुकड़े उसके सिर पर लगे। सिर पर कांच के टुकड़े लगने से हर्षुल घायल हो गया। यह देख कार में बैठी हर्षुल की मां अंजू सेतिया और उसकी होने वाली पत्नी घबरा गए।