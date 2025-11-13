Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Delhi Blast: घायल हर्षिल के दिल में देशभक्ति का जज्‍बा और मजबूत, बोले- 'आतंकियों से डरना नहीं, इनके खिलाफ डटना है'

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 08:59 PM (IST)

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली बम ब्लास्ट में घायल गदरपुर के हर्षुल से वीडियो कॉल पर बात की और कुशलक्षेम पूछा। हर्षुल चांदनी चौक में खरीदारी के दौरान घायल हो गए थे। मुख्यमंत्री ने उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। हर्षुल ने कहा कि वह आतंकियों से डरने वाले नहीं हैं और फिर से दिल्ली जाएंगे। उन्होंने केंद्र सरकार से आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

    prefferd source google
    Hero Image

    दिल्ली बम ब्लास्ट में घायल गदरपुर के युवक को मुख्यमंत्री धामी ने की वीडियो काल। आर्काइव

    जागरण संवाददाता, गदरपुर । ' हर्षुल कैसे हो, सब ठीक है। स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर हो तो तुरंत बताना, घबराने की जरा भी जरूरत नहीं है। सरकार, सिस्टम आैर पूरा समाज आपके साथ है। मैं जब भी ऊधम सिंह नगर का दौरा करूंगा तो तुमसे जरूर मिलूंगा।' जी हां, यह कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। सीएम धामी ने गुरुवार को भी दिल्ली बम ब्लास्ट में घायल गदरपुर के युवक हर्षुल को वीडियो काल की आैर कुशलक्षेम पूछते हुए यह भरोसा दिया। हर्षुल ने कहा कि व्यस्त समय में भी समय निकालकर सीएम का प्रतिदिन फोन आना बड़ी बात है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सरस्वती विहार वार्ड नंबर एक गदरपुर निवासी हर्षुल अपनी मां अंजू सेतिया, मंगेतर शिवाली और अपने छोटे भाई के साथ शादी की खरीददारी करने के लिए चांदनी चौक दिल्ली गया था। देर शाम जब वह खरीदारी करके कार से वापिस आ रहे थे इस दौरान ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट से उनकी कार के शीशे बुरी तरह चकनाचूर हो गए।

    कांच के शीशे हर्षुल के सिर पर लगे जिससे गंभीर रूप से वह घायल हो गया। हर्षुल के सिर पर 10 टांके चिकित्सकों को लगाने पड़े। हर्षुल की मां अंजू सेतिया ने इसकी सूचना पति संजीव सेतिया को दी। मंगलवार को संजीव सेतिया छोटे भाई के साथ दिल्ली पहुंचे और देर रात्रि हर्षुल को लेकर घर लौटे।हर्षुल के पिता संजीव सेतिया ने बताया कि गुरुवार शाम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घायल बेटे हर्षुल से तीसरी बार वीडियो काल पर बात की। उसका हाल-चाल जाना। मुख्यमंत्री ने हर्षुल से कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही वह रुद्रपुर आएंगे हर्षुल से मिलेंगे।

    आतंकियों से डरना नहीं है, इनके खिलाफअब डटना है...

    दिल्ली बम ब्लास्ट में घायल हुए गदरपुर के हर्षुल ने जागरण से बातचीत में कहा कि वह इस घटना से डरे नहीं हैं। शादी की खरीदारी के लिए फिर से दिल्ली जाएंगे। हर्षुल ने कहा कि कायराना हरकत करने वाले आतंकी हैं, इनसे डरना नहीं है अब इनके खिलाफ सभी को एकजुटता के साथ डटना है। इनके खिलाफ केंद्र सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे। उन्होंने कहा ब्लास्ट के बाद दिल्ली के लोगों ने घायल लोगों की बहुत मदद की।

    यह भी पढ़ें- Delhi Blast: पढ़ने में बेहद होशियार है डा. आरिफ, अब खंगाला जा रहा कश्मीरी डॉक्टरों का इतिहास

    यह भी पढ़ें- दिल्‍ली बम धमाका: पुलिस प्रशासन सक्रिय, अमोनियम नाइट्रेट की तलाश में यूपी में छापेमारी