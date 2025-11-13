जागरण संवाददाता, गदरपुर । ' हर्षुल कैसे हो, सब ठीक है। स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर हो तो तुरंत बताना, घबराने की जरा भी जरूरत नहीं है। सरकार, सिस्टम आैर पूरा समाज आपके साथ है। मैं जब भी ऊधम सिंह नगर का दौरा करूंगा तो तुमसे जरूर मिलूंगा।' जी हां, यह कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। सीएम धामी ने गुरुवार को भी दिल्ली बम ब्लास्ट में घायल गदरपुर के युवक हर्षुल को वीडियो काल की आैर कुशलक्षेम पूछते हुए यह भरोसा दिया। हर्षुल ने कहा कि व्यस्त समय में भी समय निकालकर सीएम का प्रतिदिन फोन आना बड़ी बात है।

सरस्वती विहार वार्ड नंबर एक गदरपुर निवासी हर्षुल अपनी मां अंजू सेतिया, मंगेतर शिवाली और अपने छोटे भाई के साथ शादी की खरीददारी करने के लिए चांदनी चौक दिल्ली गया था। देर शाम जब वह खरीदारी करके कार से वापिस आ रहे थे इस दौरान ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट से उनकी कार के शीशे बुरी तरह चकनाचूर हो गए।

कांच के शीशे हर्षुल के सिर पर लगे जिससे गंभीर रूप से वह घायल हो गया। हर्षुल के सिर पर 10 टांके चिकित्सकों को लगाने पड़े। हर्षुल की मां अंजू सेतिया ने इसकी सूचना पति संजीव सेतिया को दी। मंगलवार को संजीव सेतिया छोटे भाई के साथ दिल्ली पहुंचे और देर रात्रि हर्षुल को लेकर घर लौटे।हर्षुल के पिता संजीव सेतिया ने बताया कि गुरुवार शाम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घायल बेटे हर्षुल से तीसरी बार वीडियो काल पर बात की। उसका हाल-चाल जाना। मुख्यमंत्री ने हर्षुल से कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही वह रुद्रपुर आएंगे हर्षुल से मिलेंगे।