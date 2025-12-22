साइक्लिंग राष्ट्रीय चैम्पियनशिप : महाराष्ट्र की गायत्री तांबवेकर ने जीता स्वर्ण पदक

रुद्रपुर: रुद्रपुर स्थित शिवालिक वेलोड्रोम में आयोजित 77वीं सीनियर, 54वीं जूनियर एवं 40वीं सब-जूनियर ट्रैक साइक्लिंग राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में सोमवार को विभिन्न वर्गों की फाइनल स्पर्धाओं में देशभर के साइक्लिस्टों ने शानदार प्रदर्शन किया। 19 से 23 दिसंबर तक चल रही इस प्रतियोगिता में सब-जूनियर, जूनियर और एलीट वर्गों के मुकाबले बेहद रोमांचक रहे।

सब-जूनियर गर्ल्स स्क्रैच रेस (5 किमी) में महाराष्ट्र की गायत्री तांबवेकर ने 8:13.602 मिनट का समय लेते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। असम की बिश्मिता सरमा ने रजत पदक जीता, जबकि तमिलनाडु की हाशिनी के. को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। इस स्पर्धा में मणिपुर, पंजाब, कर्नाटक, तेलंगाना और हरियाणा की साइक्लिस्टों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया।

सब-जूनियर बॉयज स्क्रैच रेस (5 किमी) में मणिपुर के जेइस थोकचोम ने 7:04.109 मिनट के बेहतरीन समय के साथ स्वर्ण पदक जीता। राजस्थान के लोकेश चौधरी को रजत और झारखंड के पवन ओरांव को कांस्य पदक प्राप्त हुआ। इस रेस में अंतिम लैप तक मुकाबला कड़ा बना रहा।

जूनियर बॉयज इंडिविजुअल टाइम ट्रायल (1 किमी) में महाराष्ट्र के सिद्धेश घोरपड़े ने शानदार राइड करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। राजस्थान के आदित्य जाखड़ ने रजत, जबकि तेलंगाना के गंडबोइना साई चरण यादव ने कांस्य पदक जीता। कई साइक्लिस्टों ने इस स्पर्धा में तेज गति से अपनी प्रतिभा का परिचय दिया।