उत्तराखंड में बेलोड्रोम साइकिल प्रतियोगिता का आगाज, कोहरे के कारण लेट हुई शुरुआत

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। उधम सिंह नगर के मनोसरकार स्टेडियम में शुक्रवार को नैशनल ट्रैकसाइकिल चैंपियनशिप की शुरुआत हुई। पहले दिन कोहरे के चलते विजिबिलिटी शून्य होने के ढाई घंटे देर से प्रतियोगिता शुरू हुई। उत्तराखण्ड साइकिल एसोसिएशन के अध्यक्ष विमल चौधरी ने बताया कि इस समय सब जूनियर के क्वीफाइंग में चल रहे हैं।

प्रतियोगिता में 25 राज्यों के करीब 685 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। पहले दिन पंजाब यूपी उत्तराखंड राजस्थान ओडिशा के सब जूनियर खिलाड़ियों ने क्वालीफाइंग खेल में पसीना बहाया।

आयोजकों के अनुसार इस चैंपियनशिप में चार कैटागरी में चवालीस इवेंट होंगे। पहले दिन सब जूनियर में पन्द्रह से सोलह साल तक के खिलाड़ियों ने क्वालीफाइंग राउंड में प्रतिभाग किया।