    उत्तराखंड में बेलोड्रोम साइकिल प्रतियोगिता का आगाज, कोहरे के कारण लेट हुई शुरुआत

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 02:24 PM (IST)

    उत्तराखंड के उधम सिंह नगर स्थित मनोसरकार स्टेडियम में राष्ट्रीय ट्रैक साइकिल चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से प्रतियोगिता ढ ...और पढ़ें

    मनोज सरकार स्टेडियम में चल रही 77वीं सीनियर, 40वीं सब जूनियर, 54वीं जूनियर बेलोड्रोम साइकिल प्रतियोगिता

    जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। उधम सिंह नगर के मनोसरकार स्टेडियम में शुक्रवार को नैशनल ट्रैकसाइकिल चैंपियनशिप की शुरुआत हुई। पहले दिन कोहरे के चलते विजिबिलिटी शून्य होने के ढाई घंटे देर से प्रतियोगिता शुरू हुई। उत्तराखण्ड साइकिल एसोसिएशन के अध्यक्ष विमल चौधरी ने बताया कि इस समय सब जूनियर के क्वीफाइंग में चल रहे हैं।

    प्रतियोगिता में 25 राज्यों के करीब 685 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। पहले दिन पंजाब यूपी उत्तराखंड राजस्थान ओडिशा के सब जूनियर खिलाड़ियों ने क्वालीफाइंग खेल में पसीना बहाया।

    आयोजकों के अनुसार इस चैंपियनशिप में चार कैटागरी में चवालीस इवेंट होंगे। पहले दिन सब जूनियर में पन्द्रह से सोलह साल तक के खिलाड़ियों ने क्वालीफाइंग राउंड में प्रतिभाग किया।