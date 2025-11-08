उत्तराखंड: सीएम धामी- मेयर और बेहड़ की गुफ्तगू से सियासी हलचल, पूर्व भाजपा विधायक के न होने से बढ़ी बात

सरकारी कार्यक्रम था और उनके किच्छा विधानसभा क्षेत्र में था। यह व्यवस्था भी है कि सरकार किसी दल की हो या क्षेत्र का विधायक जिस पार्टी का हो, अगर उस क्षेत्र में कार्यक्रम है तो संबंधित क्षेत्र का विधायक ही अध्यक्षता करता है। रही बात तारीफ की तो अच्छा किया है तो अच्छा ही कहा जाएगा। यह कोई बात नहीं है...एनडी तिवारी की भाजपा के लोग भी तो तारीफ करते हैं। मंच पर मैंने समस्याएं भी तो पूरी ताकत से रखीं। इसमें किसी तरह की कयासबाजी का कोई मतलब ही नहीं बनता।

- तिलकराज बेहड़, कांग्रेस विधायक किच्छा



कार्यक्रम की सूचना थी, लेकिन मैं आवश्यक कार्य से दिल्ली में हूं।

- राजेश शुक्ला, पूर्व विधायक भाजपा किच्छा



निश्चित रूप से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के विकास के लिए पूरी गंभीरता से कार्य कर रहे हैं। वह विकास कार्यों को स्वीकृत करते समय दलगत भावना से ऊपर उठकर जनहित को ध्यान में रखते हैं। ऐसे में भाजपा विधायकों के साथ ही वह विपक्षी दलों के विधायकों की भी अक्सर सराहना पाते रहते हैं। यह उनकी विकासपरक सोच का परिणाम है।

- विकास शर्मा, महापौर रुद्रपुर नगर निगम