    सुबह-सुबह गरजा सीएम धामी का बुलडोजर: गदरपुर में सरकारी जमीन पर बनी अवैध मजार ध्वस्त, तैनात रहा भारी पुलिसबल

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 09:52 AM (IST)

    गदरपुर के सरकारी बाग में अवैध रूप से बनी एक मजार को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर हटा दिया। उप जिलाधिकारी रिचा सिंह, तहसीलदार लीना चंद्रा और क्षेत्राधिकारी ...और पढ़ें

    ऊधम सिंह नगर जिले के गदरपुर में सरकारी बाग में बनी मजार को बुलडोजर से सुबह पांच बजे ध्वस्त कर दिया गया। सौ.पुलिस।

    संवाद सहयोगी, गदरपुर। गदरपुर सरकारी बाग में अवैध रूप से बनी मजार को प्रशासन ने बुलडोजर से हटा दिया, इस दौरान भारी संख्या में कई थानों की पुलिस पीएससी महिला पुलिस के अलावा उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, क्षेत्राधिकार के अलावा कई थानों के थाना अध्यक्ष मौजूद थे।

    अब गदरपुर में बनी मजार पर चला सीएम धामी का बुलडोजर

    शनिवार को उप जिलाधिकारी रिचा सिंह, तहसीलदार लीना चंद्रा, क्षेत्राधिकारी विभव सैनी और कई थानों के थानाअध्यक्ष सुबह चार बजे गदरपुर थाने पहुंचे और यहां से पांच बजे सरकारी बाग पहुंचे और सरकारी बाग में बनी अवैध मजार को हटाने का कार्य शुरू कर दिया।

    सरकारी जमीन पर बनी मजार को हटाया

    इस दौरान पुलिस ने सरकारी बाग को जाने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग कर पुलिस को खड़ा कर दिया था। पुलिस किसी को भी आगे नहीं जाने दे रही थी, सुबह पांच बजे से चली कार्रवाई आठ बजे समाप्त हुई। इस दौरान पुलिस ने अवैध रूप से पानी मजार को पूरी तरह से हटा दिया और उसका मलबा ट्रॉली में भरकर बाहर भेज दिया। इस दौरान काशीपुर आईटीआई, केलाखेड़ा, गदरपुर के अलावा कई जगह की पुलिस मौजूद थी