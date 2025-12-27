सुबह-सुबह गरजा सीएम धामी का बुलडोजर: गदरपुर में सरकारी जमीन पर बनी अवैध मजार ध्वस्त, तैनात रहा भारी पुलिसबल

संवाद सहयोगी, गदरपुर। गदरपुर सरकारी बाग में अवैध रूप से बनी मजार को प्रशासन ने बुलडोजर से हटा दिया, इस दौरान भारी संख्या में कई थानों की पुलिस पीएससी महिला पुलिस के अलावा उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, क्षेत्राधिकार के अलावा कई थानों के थाना अध्यक्ष मौजूद थे।

अब गदरपुर में बनी मजार पर चला सीएम धामी का बुलडोजर शनिवार को उप जिलाधिकारी रिचा सिंह, तहसीलदार लीना चंद्रा, क्षेत्राधिकारी विभव सैनी और कई थानों के थानाअध्यक्ष सुबह चार बजे गदरपुर थाने पहुंचे और यहां से पांच बजे सरकारी बाग पहुंचे और सरकारी बाग में बनी अवैध मजार को हटाने का कार्य शुरू कर दिया।