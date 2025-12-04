जमरानी बांध परियोजना 2028 तक पूरा होने का CM धामी का वादा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी दूर होगा पानी का संकट

जागरण कार्यालय, रुद्रपुर : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि तराई को बहुप्रतीक्षित जमरानी बांध परियोजना 2028 तक मिल जाएगी। इससे तराई भावर के साथ साथ पश्चिमी उप्र के पड़ोसी राज्यों में भी पानी संकट दूर हो जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने पंडित राम सुमेर शुक्ल को महामानव की संज्ञा देते हुए कहा कि तराई को आबाद कराने में उनके योगदान को नहीं भूला जा सकता है। उनके सपनों को सरकार साकार करने का काम रही है। सीएम ने रुद्रपुर में मास्टर ड्रेनेज प्लान और कूड़ा प्रबंधन प्लांट को स्वीकृति देने की घोषणा करते हुए कहा कि विकास कार्यों में बजट की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी।



मुख्यमंत्री धामी गुरुवार को मेडिकल कालेज में आयोजित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व. पंडित राम सुमेर शुक्ल की 47वीं पुण्य तिथि पर आयोजित स्मृति समारोह में पहुंचे। इससे पहले उन्होंने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके जीवन परिचय के शिलापट का अनावरण किया।

मुख्यमंत्री ने समारोह में कहा कि एक समय तराई घनघोर जंगल हुआ करता था। यहां शेर, गुलदार, हाथी के साथ साथ मच्छरों का जबरदस्त प्रकोप था। ऐसे में इस क्षेत्र को उस परिस्थिति में आबाद करना बड़ी चुनौती थी। लेकिन उसी महामानव के परिश्रम के दम से तराई आज औद्योगिक हब बन चुका है। यह मेरा सौभाग्य है कि उनकी इस पुण्य स्मृति में आने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों के स्वजनों का सम्मान होना चाहिए़ यह उनकी सरकार की प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को प्रेरणाश्रोत बताते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड का हर क्षेत्र में विकास के सोपान चढ़ रहा है। औद्योगिक हब के साथ ऊधम सिंह नगर स्वास्थ्य में भी तेजी से कदम बढ़ा रहा है। पंडित राम सुमेर शुक्ल मेडिकल कालेज का निर्माण इस वित्तीय वर्ष के अंत तक पूरा हो जाएगा।

इसके अलावा 55 करोड़ की लागत से रुद्रपुर में सड़क चौड़ीकरण का काम हो रहा है। मास्टर ड्रेनेज को रुद्रपुर में हमने स्वीकृति दे दी है। 17 करोड़ की लागत से कूड़ा प्रबंधन प्लांट बना रहे हैं। मोदी जी की विशेष अनुकम्पा से सेटेलाइट एम्स पहले ही मिल चुका है, जिसका निर्माण तेजी से हो रहा है। जाम से मुक्ति के लिए काशीपुर बाईपास, खटीमा बाईपास, गदरपुर बाईपास तैयार हो रहे हैं।

रुद्रपुर, गदरपुर और चकरपुर में खेल स्टेडियम, बहुउद्देशीय हॉल और साइक्लिंग ट्रैक बनाकर तैयार किया जा रहा है। यह सब युवाओं के विकास के लिए है। काशीपुर में ओरोमा पार्क बन रहा है। खुरपिया इंडस्ट्रियल पार्क का काम भी तेजी पर है। इंडस्ट्रियल पार्क उद्यमियों के लिए काफी लाभकारी साबित होगा।

उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के लिए दिल खोलकर आगे बढ़ी है। गन्ने की पैदावार बढ़ाने के लिए 30 रुपए की प्रति कुंतल के दर में बढ़ोतरी की है, यह प्रदेश में अब तक की हुई बढ़ोतरी में सबसे ज्यादा है।

मुख्यमंत्री धामी ने हवाई सेवा का जिक्र करते हुए कहा कि कुमाऊं के साथ- साथ आसपास क्षेत्रों का सामान्य आदमी भी हवाई यात्रा कर सके, इसके लिए एक हजार एकड़ में अंतरराष्ट्रीय स्तर का एयर पोर्ट तैयार किया जा रहा है। यह अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा देने वाला एयरपोर्ट साबित होगा।

मुख्यमंत्री धामी ने उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि उत्तराखंड में नकलरोधी कानून, यूजीसी लागू कराया गया है। युवा विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय खेल कराए गए, दो तिहाई से ज्यादा सरकारी पदों पर नौकरियों दी जा चुकी हैं, लेंड जिहाद करने वालों पर सख्ती बरत कर सरकारी जमीनों को खाली करवाया जा रहा है।