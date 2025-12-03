6 दिसंबर को बागेश्वर आ सकते हैं CM धामी, तैयारियां शुरू
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 6 दिसंबर को बागेश्वर दौरे की संभावना है। मुख्यमंत्री छह को बागेश्वर तथा सात को कपकोट में रहेंगे। जिसको लेकर भाजपा ने त ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बागेश्वर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 6 तथा 7 दिसंबर को जिला भ्रमण पर रहेंगे। वह यहां कार्यकर्ताओं, जनता तथा प्रशासन से विकास पर चर्चा करेंगे। जिसको लेकर भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दीं हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से अभी तक उनके आने की कोई पुष्टि नहीं है।
भाजपा जिलाध्यक्ष प्रभा गढ़िया ने कहा कि मुख्यमंत्री छह को बागेश्वर तथा सात को कपकोट में रहेंगे। उनका रात्रि विश्राम बागेश्वर में होगा। कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की जा रही है। उसके बाद ही वह स्पष्ट कर सकेंगे की वह यहां किन कार्यक्रमों में प्रतिभाग करेंगे।
पार्टी युद्धस्तर से उनके स्वागत को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि सीएम धामी के नेतृत्व में जिले का विकास चरम पर है। युवा मुख्यमंत्री राज्य के सभी जिलों का भ्रमण कर रहे हैं।
जिसके बीच वह बागेश्वर में भी आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का यहां भव्य स्वागत किया जाएगा। वह कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे तथा रात्रि विश्राम भी रहेगा।
