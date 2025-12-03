6 दिसंबर को बागेश्वर आ सकते हैं CM धामी, तैयारियां शुरू

जागरण संवाददाता, बागेश्वर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 6 तथा 7 दिसंबर को जिला भ्रमण पर रहेंगे। वह यहां कार्यकर्ताओं, जनता तथा प्रशासन से विकास पर चर्चा करेंगे। जिसको लेकर भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दीं हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से अभी तक उनके आने की कोई पुष्टि नहीं है।

