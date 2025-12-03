मातृभूमि योजना से संवरेगा Big B का पैतृक गांव, ग्रामीणों को मिलेंगी कई सुविधाएं

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। सदी के महानायक बिग बी अमिताभ बच्चन का पैतृक गांव गौरा ब्लॉक का बाबूपट्टी है। इस गांव को मातृभूमि योजना में लिया गया है। गांव को महाराष्ट्र की संस्था डॉ. हरिवंश राय बच्चन प्रबोधन प्रतिष्ठान ने गोद लिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

संस्था की ओर से गांव को संवारने के लिए पहले चरण में एक करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। संस्था को मंजूरी मिल गई है। अधिकारियों ने विकास कार्य कराने के लिए प्रस्ताव तैयार कराना शुरू कर दिया है। इसमें प्रवेश द्वार, सीसी रोड, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, सोलर स्ट्रीट लाइट, सांस्कृतिक भवन, रोगी वाहन, सार्वजनिक स्वच्छता गृह, सार्वजनिक उद्यान, पौधारोपण, पुस्तकालय की मरम्मत आदि की जाएगी।

इसके अलावा बस स्टॉप, डॉ. हरिवंश राय बच्चन के नाम पर गांव में चौक, बैंक, ग्राहक सेवा केंद्र, माध्यमिक और जूनियर स्कूल आदि भी योजना में शामिल हैं। शासन की महत्वाकांक्षी मातृभूमि योजना के तहत कोई भी व्यक्ति किसी गांव को गोद लेकर उसमें पंचायतीराज विभाग के सहयोग से विकास कार्य करा सकता है।