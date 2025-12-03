Language
    मातृभूमि योजना से संवरेगा Big B का पैतृक गांव, ग्रामीणों को मिलेंगी कई सुविधाएं

    By Praveen Yadav Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 02:26 PM (IST)

    मातृभूमि योजना के अंतर्गत अमिताभ बच्चन के पैतृक गांव बाबूपट्टी का विकास किया जाएगा। मातृभूमि योजना के तहत इस गांव को महाराष्ट्र की संस्था डॉ. हरिवंश र ...और पढ़ें

    मातृभूमि योजना के अंतर्गत अमिताभ बच्चन के पैतृक गांव बाबूपट्टी का विकास किया जाएगा।

    जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। सदी के महानायक बिग बी अमिताभ बच्चन का पैतृक गांव गौरा ब्लॉक का बाबूपट्टी है। इस गांव को मातृभूमि योजना में लिया गया है। गांव को महाराष्ट्र की संस्था डॉ. हरिवंश राय बच्चन प्रबोधन प्रतिष्ठान ने गोद लिया है।

    संस्था की ओर से गांव को संवारने के लिए पहले चरण में एक करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। संस्था को मंजूरी मिल गई है। अधिकारियों ने विकास कार्य कराने के लिए प्रस्ताव तैयार कराना शुरू कर दिया है। इसमें प्रवेश द्वार, सीसी रोड, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, सोलर स्ट्रीट लाइट, सांस्कृतिक भवन, रोगी वाहन, सार्वजनिक स्वच्छता गृह, सार्वजनिक उद्यान, पौधारोपण, पुस्तकालय की मरम्मत आदि की जाएगी।

    इसके अलावा बस स्टॉप, डॉ. हरिवंश राय बच्चन के नाम पर गांव में चौक, बैंक, ग्राहक सेवा केंद्र, माध्यमिक और जूनियर स्कूल आदि भी योजना में शामिल हैं। शासन की महत्वाकांक्षी मातृभूमि योजना के तहत कोई भी व्यक्ति किसी गांव को गोद लेकर उसमें पंचायतीराज विभाग के सहयोग से विकास कार्य करा सकता है।

    इन विकास कार्यों पर खर्च होने वाली धनराशि का 60 फीसदी गोद लेने वाले को खर्च करना होगा, जबकि 40 फीसदी धनराशि प्रदेश सरकार की ओर से खर्च की जाएगी। खास बात यह है कि इस योजना से कराए जाने वाले विकास कार्यों में गोद लेने वाले व्यक्ति अपने पूर्वजों के नाम का शिलापट्ट लगा सकेंगे।

    जिला पंचायत राज अधिकारी श्रीकांत दर्वे ने बताया कि मातृभूमि योजना में बाबूपट्टी में विकास कार्य कराए जाएंगे। विकास कार्यों का प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है। इसके बाद कार्य शुरू कराया जाएगा।

