Rudrapur : ट्रक की टक्कर से बाइक सवार सड़क पर गिरा, पीछे से आ रही बस ने कुचला; मौत

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। गदरपुर मटकोटा मार्ग पर ट्रक की टक्कर से बाइक सवार सड़क पर गिरकर घायल हो गया। जिसके बाद पीछे से आ रही बस ने उसे कुचल दिया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेज दिया है।

ट्रांजिट कैंप जगतपुरा निवासी 55 वर्षीय शंकर मंडल शुक्रवार को चंडीपुर किसी काम से गया हुआ था। बताया जा रहा है कि रात साढ़े आठ बजे के बाद वह अपनी बाइक से वापस घर की ओर आ रहा था। गदरपुर-मटकोटा मार्ग पर जब वह पहुंचा तो पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही शंकर बाइक समेत सड़क पर गिरकर घायल हो गया। इसके बाद वह संभल पाता की पीछे से आ रही एक बस ने उसे बुरी तरह कुचल दिया।