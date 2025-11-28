Rudrapur : ट्रक की टक्कर से बाइक सवार सड़क पर गिरा, पीछे से आ रही बस ने कुचला; मौत
रुद्रपुर में एक दर्दनाक हादसे में, ट्रक की टक्कर से एक बाइक सवार सड़क पर गिर गया। पीछे से आ रही बस ने उसे कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है।
जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। गदरपुर मटकोटा मार्ग पर ट्रक की टक्कर से बाइक सवार सड़क पर गिरकर घायल हो गया। जिसके बाद पीछे से आ रही बस ने उसे कुचल दिया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेज दिया है।
ट्रांजिट कैंप जगतपुरा निवासी 55 वर्षीय शंकर मंडल शुक्रवार को चंडीपुर किसी काम से गया हुआ था। बताया जा रहा है कि रात साढ़े आठ बजे के बाद वह अपनी बाइक से वापस घर की ओर आ रहा था।
गदरपुर-मटकोटा मार्ग पर जब वह पहुंचा तो पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही शंकर बाइक समेत सड़क पर गिरकर घायल हो गया। इसके बाद वह संभल पाता की पीछे से आ रही एक बस ने उसे बुरी तरह कुचल दिया।
इससे शंकर की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा होते ही आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई और देखते ही देखते घटनास्थल पर भीड़ एकत्र हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जानकारी ली। साथ ही घटना की जानकारी मृतक के स्वजन को दी। शंकर की मौत की खबर लगते ही स्वजन में कोहराम मच गया।
