मोहाली के जीरकपुर में दर्दनाक हादसा, मोड़ पर कार ने मारी बाइक को टक्कर,चार बच्चों के पिता की मौत, साथी घायल
मोहाली के जीरकपुर में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे चार बच्चों के पिता की मौत हो गई और उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। यह दर्दनाक हादसा एक मोड़ पर हुआ, जहां कार चालक ने नियंत्रण खो दिया था। कार चंडीगढ़ नंबर की बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, जीरकपुर। फर्नीचर मार्केट के पास रोड बलटाना मोड़ पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में चार बच्चों के पिता की मौत हो गई, जबकि उसका साथ घायल है। जान गंवाने वाला 38 वर्षीय शंकर पटियाला का रहने वाला था। घायल टोनी का अस्पताल में इलाज चल रहा है।
शंकर के भाई दयाशंकर ने पुलिस को बताया कि वे हिमाचल से पटियाला लौट रहे थे। वे दो अलग-अलग मोटरसाइकिलों पर थे, जिसमें शंकर अपने दोस्त टोनी के साथ बाइक पर आगे चल रहा था।
जैसे ही वे बलटाना मोड़ के नीचे पहुंचे, उसी समय तेज रफ्तार और लापरवाही से आ रही चंडीगढ़ नंबर की कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही दोनों सड़क पर गिर पड़े।
दया शंकर ने बताया कि कार चालक मौके पर उतरा और शुरुआती मदद का आश्वासन देकर फरार हो गया। राहगीरों ने घायल दोनों को सिविल अस्पताल ढकोली पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने शंकर को मृत घोषित कर दिया। जबकि टोनी को गंभीर हालत में दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया गया।
शंकर कैटरिंग का काम करता था और परिवार का मुख्य सहारा था। बलटाना पुलिस चौकी ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि कार चालक की तलाश तेज कर दी गई है और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी होगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।