Udham Singh Nagar: पैदल जा रहे युवक को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, अस्पताल में तोड़ा दम; घर पर मचा कोहराम

Udham Singh Nagar उधम सिंह नगर में आज दर्दनाक हादसा हुआ। गुरुवार की सुबह ग्राम भब्बानगला निवासी जमील अहमद (28) पुत्र अबरार पैदल घर की ओर जा रहा था कि केलाखेड़ा हाईवे स्थित पीछे से आ रहे एक वाहन द्वारा ढाबे के समीप जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन युवक ने दम तोड़ दिया।

अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत

बाजपुर, संवाद सहयोगी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में गुरुवार को दर्दनाक हादसा हुआ। राष्ट्रीय राजमार्ग 74 पर दोराहा से केलोखेडा की ओर स्थित एक ढाबे के पास पैदल जा रहे युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। युवक को घायल देखकर वहां आसपास मौजूद लोगों ने राहगीरों की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया। घायल युवक को सीएचसी बाजपुर में भर्ती कराया गया, लेकिन उपचार के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया । गुरुवार की सुबह ग्राम भब्बानगला निवासी जमील अहमद (28) पुत्र अबरार पैदल घर की ओर जा रहा था कि केलाखेड़ा हाईवे स्थित पीछे से आ रहे एक वाहन द्वारा ढाबे के समीप जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल आते ही हुई मौत घायल युवक को आनन-फानन में ही राहगीरों व 108 की मदद से सीएससी में भर्ती कराया गया। जमील अहमद का खून अधिक बह जाने व दिमागी चोट के चलते उसकी अस्पताल आते ही मौत हो गई। डॉक्टरों ने बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन खून अधिक बह जाने के कारण उसकी मौत हो गई है। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों द्वारा बताया गया कि जमील अहमद सुबह घर से घूमने के लिए निकला था कि कुछ समय बाद ही उनके दुर्घटना होने की सूचना मिली थी जिससे परिजनों में कोहराम मच गया है ।

