    उत्तराखंड की औद्योगिक नगरी में नहीं रुक रहा हत्‍याओं का सिलसिला, सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े

    By Anjuj Saxena Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 05:14 PM (IST)

    रुद्रपुर से, ऊधम सिंह नगर जिले में हत्याओं का सिलसिला जारी है, जहाँ पिछले 35 महीनों में 115 लोग मारे गए हैं। पुलिस ने कई मामलों को सुलझाया है। कुमाऊं मंडल का यह औद्योगिक क्षेत्र अपराध के मामले में सबसे आगे है, जहाँ हर महीने औसतन तीन हत्याएं हो रही हैं। हाल ही में किच्छा में एक किरायेदार लड़की की हत्या कर दी गई।

    ऊधम सिंह नगर में 35 माह में हो चुकी है 115 लोगों की हत्या। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। हत्याओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 35 माह में ऊधम सिंह नगर जिले में 115 लोगों की हत्या हो चुकी है। हालांकि अधिकांश मामलों का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए हत्यारोपित को गिरफ्तार कर चुकी है।

    कुमाऊं मंडल का औद्योगिक नगरी ऊधम सिंह नगर आपराधिक वारदात के मामले में अव्वल है। चोरी, लूट, डकैती, दुष्कर्म, दहेज हत्या, वाहन चोरी, फायरिंग, अपहरण के साथ ही हत्या की घटनाएं अक्सर होते रहती है। खासकर जिले में हर माह तीन हत्या हो रही है।

    यही कारण है कि पिछले 34 माह में जिले के जसपुर, काशीपुर, कुंडा, आइटीआइ, बाजपुर, गदरपुर, दिनेशपुर, पंतनगर, रुद्रपुर, ट्रांजिट कैंप, किच्छा, पुलभट्टा, सितारगंज, नानकमत्ता, खटीमा और झनकइया समेत 17 थानों में 115 महिला और पुरुषों की हत्या हो चुकी है। जिसमें वर्ष, 2023 में जहां जिले में 44 लोगों की हत्या हुई थी, वहीं वर्ष, 2024 में भी 44 लोगों की हत्या हुई।

    इधर, इस साल अब तक 11 माह में जिले में 27 लोगों की हत्या हो चुकी है। इसमें जहां अक्टूबर माह में इंटरनेट मीडिया में फोटो वायरल करने के बाद हुए विवाद में नानकमत्ता में नितिन सिंह की हत्या कर दी गई थी। वहीं गुरुवार को लालपुर किच्छा में मकान स्वामी के पुत्र ने किरायेदार उड़ीसा की युवती की हत्या कर शव नदी में फेक दिया।

