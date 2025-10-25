Language
    शर्मनाक: बुजुर्ग ने दो किशोरों को गोबर लेने के नाम पर तबेले में बुलाया, किया कुकर्म का प्रयास

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 09:09 PM (IST)

    दो किशोर को तबेले में गोबर लेने के नाम पर बुलाकर बुजुर्ग ने उससे कुकर्म का प्रयास किया।  महिला ने तहरीर सौंपी।  पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

    जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। भदईपुरा निवासी दो किशोर को तबेले में गोबर लेने के नाम पर बुलाकर बुजुर्ग ने उससे कुकर्म का प्रयास किया। इसका पता चलते ही पीड़ित पक्ष ने पुलिस को तहरीर सौंप कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

    वार्ड नंबर 14 भदईपुरा निवासी महिला ने सौंपी तहरीर में कहा है कि उसका 16 वर्षीय पुत्र कक्षा 11 का छात्र है। दो माह पहले उसके पुत्र और उसके मित्र को मोहल्ले के ही बुजुर्ग ने गोबर लेने के लिए अपने तबेले में बुलाया था। जहां पर उसने उनसे कुकर्म के इरादे से अश्लील हरकत और बात की।

    साथ ही उसके पुत्र पर कपड़े उतारने का दबाव बनाया। जिसके बाद उससे अप्राकृतिक यौन शोषण करने की कोशिश की। इस पर वह दोनों इंकार करते हुए वहां से फरार हो गए। जिसकी उन्होंने वीडियो भी बनाई थी। अब वह उन्हें जबरन मिलने के लिए तबेले में बुलाता रहता है। शुक्रवार को उसे वीडियो की जानकारी मिली तो उसने पुत्र से जानकारी ली।

    महिला ने पुलिस से आरोपित पर कार्रवाई की मांग की है। एसएसआइ नवीन बुधानी ने बताया कि जांच की जा रही है, इसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।