शर्मनाक: बुजुर्ग ने दो किशोरों को गोबर लेने के नाम पर तबेले में बुलाया, किया कुकर्म का प्रयास

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। भदईपुरा निवासी दो किशोर को तबेले में गोबर लेने के नाम पर बुलाकर बुजुर्ग ने उससे कुकर्म का प्रयास किया। इसका पता चलते ही पीड़ित पक्ष ने पुलिस को तहरीर सौंप कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

वार्ड नंबर 14 भदईपुरा निवासी महिला ने सौंपी तहरीर में कहा है कि उसका 16 वर्षीय पुत्र कक्षा 11 का छात्र है। दो माह पहले उसके पुत्र और उसके मित्र को मोहल्ले के ही बुजुर्ग ने गोबर लेने के लिए अपने तबेले में बुलाया था। जहां पर उसने उनसे कुकर्म के इरादे से अश्लील हरकत और बात की।

साथ ही उसके पुत्र पर कपड़े उतारने का दबाव बनाया। जिसके बाद उससे अप्राकृतिक यौन शोषण करने की कोशिश की। इस पर वह दोनों इंकार करते हुए वहां से फरार हो गए। जिसकी उन्होंने वीडियो भी बनाई थी। अब वह उन्हें जबरन मिलने के लिए तबेले में बुलाता रहता है। शुक्रवार को उसे वीडियो की जानकारी मिली तो उसने पुत्र से जानकारी ली।