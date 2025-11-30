टिहरी झील में चल रहे Water Sports का समापन, सीएम धामी ने कहा- चार साल में प्रदेश में बढ़ा पर्यटन का ग्राफ
टिहरी झील में आयोजित इंटरनेशनल प्रेसिडेंट कप और चतुर्थ टिहरी वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का रविवार को समापन हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजेताओं को ट्राफी देकर सम्मानित किया। टीएचडीसी की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के प्रयासों की सराहना की।
जागरण संवाददाता, टिहरी: टिहरी झील में चल रही इंटरनेशनल प्रेसिडेंट कप और चतुर्थ टिहरी वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता के समापन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में चार वर्ष में पर्यटन का ग्राफ बढ़ा है। इस दौरान उन्होंने विजेता टीम को ट्राफी देकर सम्मानित किया।
रविवार को टिहरी गढ़वाल में टीएचडीसी की ओर से आयोजित इंटरनेशनल प्रेसीडेंट कप-2025 एवं चतुर्थ टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप-2025 के समापन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। इस दौरान सीएम धाीम ने कहा कि टिहरी झील वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स का ग्लोबल हब बन रही है।
उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए पर्यटन आधारित रोजगार के नए अवसर खुल रहे हैं। कहा पर्यटन सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से तेजी पकड़ रहा है। कहा चार साल में प्रदेश में पर्यटन का ग्राफ बढ़ा है। कहा साहसिक और विंटर टूरिज्म के न्यू डेस्टिनेशन के रूप में उत्तराखंड की वैश्विक पहचान बढ़ रही।
