टिहरी झील में चल रहे Water Sports का समापन, सीएम धामी ने कहा- चार साल में प्रदेश में बढ़ा पर्यटन का ग्राफ

जागरण संवाददाता, टिहरी: टिहरी झील में चल रही इंटरनेशनल प्रेसिडेंट कप और चतुर्थ टिहरी वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता के समापन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में चार वर्ष में पर्यटन का ग्राफ बढ़ा है। इस दौरान उन्होंने विजेता टीम को ट्राफी देकर सम्मानित किया।

रविवार को टिहरी गढ़वाल में टीएचडीसी की ओर से आयोजित इंटरनेशनल प्रेसीडेंट कप-2025 एवं चतुर्थ टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप-2025 के समापन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। इस दौरान सीएम धाीम ने कहा कि टिहरी झील वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स का ग्लोबल हब बन रही है।