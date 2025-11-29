Tehri Water Sports Cup में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, पदक तालिका में पहले स्थान पर बनाई जगह

जागरण संवाददाता, नई टिहरी : इंटरनेशनल प्रेसिडेंट कप (International President Cup) और चतुर्थ टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप (Tehri Water Sports Cup ) के दूसरे दिन भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक तालिका में पहला स्थान पर जगह बनाई।

अब तक की प्रतियोगिताओं में भारतीय टीमों ने आठ स्वर्ण सहित कुल 27 पदक अपने नाम किए हैं। जबकि रूस की टीम चार स्वर्ण पदक के साथ दूसरे और कजाकिस्तान तीन स्वर्ण, एक रजत व दो कांस्य पदक के साथ स्थान पर है।

उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव डा. डीके सिंह ने बताया कि शनिवार को प्रतियोगिता के दूसरे दिन कैनोइंग 500 मीटर रेस सी-4 महिला वर्ग में आइकेसी-1 की टीम ने 1.50.922 मिनट के साथ पहला, मध्यप्रदेश की टीम ने 1.52.627 मिनट के साथ दूसरा और उत्तराखंड की टीम ने 1.54.357 मिनट के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया।

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, इंडियन कयाकिंग एंड कैनोइंग एसोसिएशन और भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से टिहरी झील में आयोजित इस तीन दिवसीय प्रतियोगिता का रविवार (आज) को समापन किया जाएगा।

500 मी. रेस सी-2 महिला वर्ग में रूस ने 2.09.811 मिनट के साथ प्रथम, आइकेसी-1 ने 2.10.193 मिनट के साथ द्वितीय और आइकेसी-2 ने 2.12.705 मिनट के साथ तृतीय स्थान प्राप्त किया।

500 मी. रेस सी-1 महिला वर्ग में रूस की डी. डोमिस्केया 2.23.360 मिनट के साथ पहले, सिंगापुर की सी. सीव 2.28.310 मिनट के साथ दूसरे और भारत की सी. साहू 2.29.810 मिनट के साथ तीसरे स्थान पर रहीं।

500 मी. रेस सी-2 पुरुष वर्ग में रोमानिया ने 1.53.161 मिनट के साथ पहला, आइकेसी-3 ने 1.55.521 मिनट के साथ दूसरा व आइकेसी-2 ने 1.57.887 मिनट के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया।

500 मी. रेस सी-1 पुरुष वर्ग में भारत के सुनील सलाम सिंह प्रथम, भारत के टीआर सिंह द्वितीय व इंडोनेशिया के आर. कुशवांडी तीसरे स्थान पर रहे।

वहीं 500 मी. मिक्सड सी-2 रेस में आइकेसी-1 ने 2.04.416 मिनट लेकर पहला, आइकेसी-2 ने 2.06.744 मिनट लेकर दूसरा और आईकेसी-3 की टीम ने 2.06.956 मिनट के लेकर तीसरा स्थान हासिल किया।

वहीं, कयाकिंग 500 मी. रेस के-4 महिला वर्ग में आइकेसी-1 की टीम 1.52.377, आइकेसी-2 की टीम 1.52.445, मध्यप्रदेश की टीम 2.03.220 मिनट के साथ क्रमश: प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहीं।

कयाकिंग 500 मी. रेस के-2 महिला वर्ग में कजाकिस्तान ने 2.03.200, आइकेसी-1 ने 2.03.910, आइकेसी-2 ने 2.05.580 मिनट के साथ क्रमश: पहला, दूसरा व तीसरा स्थान प्राप्त किया।

500 मी. रेस के-4 पुरुष वर्ग में आइकेसी-2, आर्मी स्पोर्ट्स बोर्ड (एएसबी) व आइकेसी-1 की टीम क्रमश: प्रथम, द्वितीय व तृतीय रही।

500 मी. रेस के-1 महिला वर्ग में आइकेसी की पी.जी. पहले, सिंगापुर की एम. यो दूसरे और आइकेसी की पी. सोनिया देवी तीसरे स्थान पर रहीं।

500 मी. रेस के-1 के पुरुष वर्ग में सर्बिया के बी. लागूंजिक पहले, सर्बिया के ही एस. विज्ञाजेविक दूसरे और कजाकिस्तान के डी. श्यांकोझावेय तीसरे स्थान पर रहे।

500 मी. रेस के-2 पुरुष वर्ग में सर्बिया पहले, बुल्गारिया दूसरे और कजाकिस्तान तीसरे स्थान पर रहा। 500 मी. रेस मिक्स्ड के-2 में आइकेसी-1 की टीम 1.55.949, आइकेसी-2 की टीम 1.56.249, सिंगापुर की टीम 2.01.049 मिनट के साथ तीसरे स्थान पर रही।