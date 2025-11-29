टिहरी झील में चल रहे हैं Water Sports, कयाकिंग में कजाकिस्तान और कैनोइंग में रूस की टीमों ने मारी बाजी

जागरण संवाददाता, नई टिहरी: टिहरी झील में शुरू हुई इंटरनेशनल प्रेसिडेंट कप और चतुर्थ टिहरी वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता के पहले दिन देश-विदेश के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग के मुकाबलों में कयाकिंग में कजाकिस्तान, कैनोइंग में रूस की टीमों ने बाजी मारी, जबकि पुरुष वर्ग में इंडियन कयाकिंग एंड कैनोइंग एसोसिएशन और रोमानिया की टीम ने जलवा बिखेरा।

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, इंडियन कयाकिंग एंड कैनोइंग एसोसिएशन और भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में भारत सहित 21 देशों के खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। प्रतियोगिता का शुभारंभ टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय और एशियन कयाकिंग एंड केनोइंग एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रशांत कुशवाहा ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। विधायक ने कहा कि टिहरी वाटर स्पोर्ट्स और 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के बाद अब अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता यहां कराई जा रही हैं।

एशियन कैनोइंग एसोसिएशन के अध्यक्ष कुशवाह ने कहा 2022 से तत्कालीन सीएमडी आरके विश्नोई के विजन से शुरू हुआ यह सफर, अब इंटरनेशनल स्तर पर तक पहुंच गया है। उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव डा. डीके सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता का समापन 30 नवंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। कार्यक्रम में संस्कृति विभाग से आए कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर पालिकाध्यक्ष मोहन रावत, टीएचडीसी के सीजीएम एमके सिंह, डा. एएन त्रिपाठी, सीआइएसएफ के कमाडेंट गौरव तोमर, एजीएम विजय सहगल, डीजीएम मोहन सिंह, एजीएम संजय मेहर, प्रबंधक मनवीर नेगी, दीपक उनियाल, मनोज राय, टीएस नेगी आदि मौजूद रहे।