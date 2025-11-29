टिहरी झील में चल रहे हैं Water Sports, कयाकिंग में कजाकिस्तान और कैनोइंग में रूस की टीमों ने मारी बाजी
कयाकिंग में कजाकिस्तान और कैनोइंग में रूस की महिला टीमों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीते। कजाकिस्तान की कयाकिंग टीम ने अपनी गति और तालमेल से दर्शकों को प्रभावित किया, जबकि रूसी कैनोइंग टीम ने अपनी शक्ति और तकनीक का प्रदर्शन किया। दोनों टीमों ने अपने-अपने वर्गों में श्रेष्ठता साबित की।
जागरण संवाददाता, नई टिहरी: टिहरी झील में शुरू हुई इंटरनेशनल प्रेसिडेंट कप और चतुर्थ टिहरी वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता के पहले दिन देश-विदेश के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग के मुकाबलों में कयाकिंग में कजाकिस्तान, कैनोइंग में रूस की टीमों ने बाजी मारी, जबकि पुरुष वर्ग में इंडियन कयाकिंग एंड कैनोइंग एसोसिएशन और रोमानिया की टीम ने जलवा बिखेरा।
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, इंडियन कयाकिंग एंड कैनोइंग एसोसिएशन और भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में भारत सहित 21 देशों के खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं।
प्रतियोगिता का शुभारंभ टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय और एशियन कयाकिंग एंड केनोइंग एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रशांत कुशवाहा ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। विधायक ने कहा कि टिहरी वाटर स्पोर्ट्स और 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के बाद अब अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता यहां कराई जा रही हैं।
एशियन कैनोइंग एसोसिएशन के अध्यक्ष कुशवाह ने कहा 2022 से तत्कालीन सीएमडी आरके विश्नोई के विजन से शुरू हुआ यह सफर, अब इंटरनेशनल स्तर पर तक पहुंच गया है।
उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव डा. डीके सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता का समापन 30 नवंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। कार्यक्रम में संस्कृति विभाग से आए कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी।
इस मौके पर पालिकाध्यक्ष मोहन रावत, टीएचडीसी के सीजीएम एमके सिंह, डा. एएन त्रिपाठी, सीआइएसएफ के कमाडेंट गौरव तोमर, एजीएम विजय सहगल, डीजीएम मोहन सिंह, एजीएम संजय मेहर, प्रबंधक मनवीर नेगी, दीपक उनियाल, मनोज राय, टीएस नेगी आदि मौजूद रहे।
पहले दिन के परिणाम
कयाकिंग
- 1000 मीटर महिला वर्ग के-2 रेस: कजाकिस्तान 4.35.808 मिनट के साथ पहले, मध्यप्रदेश 4.43.398 मिनट के साथ दूसरे और पंजाब 4.58.112 मिनट के साथ तीसरे स्थान पर रहा।
- 1000 मीटर पुरुष वर्ग के-4 रेस: इंडियन कयाकिंग एंड कैनोइंग एसोसिएशन (आइकेसी-1) 3.29.516 मिनट के साथ पहले, मध्यप्रदेश 3.32.206 मिनट के साथ दूसरे और आइकेसी-2 3.32.268 मिनट के साथ तीसरे स्थान पर रहा।
कैनोइंग
- 1000 मीटर पुरुष वर्ग सी-4 रेस: आइकेसी की टीम ने 3.55.776 मिनट के साथ पहला, मध्यप्रदेश की टीम 4.04.175 मिनट के साथ दूसरे और छत्तीसगढ़ की टीम 4.40.265 मिनट के साथ तीसरे स्थान पर रही।
- 1000 मीटर महिला वर्ग सी-2 रेस: रूस ने 4.52.115 मिनट के साथ पहला, आइकेसी-1 ने 4.54.528 मिनट के साथ दूसरा और आइकेसी-2 ने तीसरा स्थान हासिल किया।
- 1000 मीटर पुरुष वर्ग सी-2 रेस: रोमानिया को 4.04.958 मिनट के साथ पहला, आइकेसी-1 को 4.06.271 मिनट के साथ दूसरा और मध्यप्रदेश को 4.31.641 मिनट के साथ तीसरा स्थान मिला।
यह भी पढ़ें- WPL 2026 Full Schedule: हरमन-मंधाना में होगी पहली जंग, खेले जाएंगे कुल 22 मुकाबले; विमेंस प्रीमियर लीग का शेड्यूल जारी
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।