IND vs SA 1st ODI Live Streaming: रोहित-कोहली को खेलते हुए देखने को हो जाएं तैयार, फ्री में यूं देखें पहला वनडे मैच

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 30 नवंबर से तीन वनडे मैच की सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा। रांची में दोनों टीमें आमने-सामने होंगी। फैंस को एक बार फिर रोहित शर्मा और विराट कोहली खेलते हुए दिए देंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

टेस्ट सीरीज में मिली करारी शिकस्त को भूलकर टीम इंडिया वनडे में न सिर्फ वापसी करना चाहेगी, बल्कि सीरीज भी जीतने की पूरी कोशिश करेगी। रोहित शर्मा और विराट कोहली की मैदान पर वापसी हुई है। वहीं, टीम इंडिया रेगुलर कप्तान शुभमन गिल के बिना उतरेगी।

नए कप्तान के अंडर खेलेगी टीम इंडिया गर्दन में चोट की वजह से गिल वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह केएल राहुल टीम की कप्तानी करेंगे। रवींद्र जडेजा और ऋतुराज गायकवाड़ की वनडे टीम में वापसी हुई है। देखना दिलचस्प होगा कि सीरीज किस करवट बैठती है।

India vs South Africa ODI Live Streaming की पूरी जानकारी- भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला वनडे मैच 30 नवंबर को रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। आइए जानते हैं कैसे फ्री में इस मैच का लुत्फ उठा सकते हैं।