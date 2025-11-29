Language
    IND vs SA 1st ODI Live Streaming: रोहित-कोहली को खेलते हुए देखने को हो जाएं तैयार, फ्री में यूं देखें पहला वनडे मैच

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 10:01 AM (IST)

    टेस्ट सीरीज में मिली करारी शिकस्त को भूलकर टीम इंडिया वनडे में न सिर्फ वापसी करना चाहेगी, बल्कि सीरीज भी जीतने की पूरी कोशिश करेगी। रोहित शर्मा और विराट कोहली की मैदान पर वापसी हुई है। वहीं, टीम इंडिया रेगुलर कप्तान शुभमन गिल के बिना उतरेगी।

    भारत और साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज। फोटो- सोशल मीडिया

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 30 नवंबर से तीन वनडे मैच की सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा। रांची में दोनों टीमें आमने-सामने होंगी। फैंस को एक बार फिर रोहित शर्मा और विराट कोहली खेलते हुए दिए देंगे।

    नए कप्तान के अंडर खेलेगी टीम इंडिया

    गर्दन में चोट की वजह से गिल वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह केएल राहुल टीम की कप्तानी करेंगे। रवींद्र जडेजा और ऋतुराज गायकवाड़ की वनडे टीम में वापसी हुई है। देखना दिलचस्प होगा कि सीरीज किस करवट बैठती है।

    India vs South Africa ODI Live Streaming की पूरी जानकारी-

    भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला वनडे मैच 30 नवंबर को रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। आइए जानते हैं कैसे फ्री में इस मैच का लुत्फ उठा सकते हैं।

    India vs South Africa के बीच पहला ODI मैच कहां खेला जाएगा?

    भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला वनडे मैच रांची में खेला जाएगा।

    कब खेला जाएगा India vs South Africa के बीच पहला ODI मैच?

    भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला वनडे मैच 30 नवंबर, रविवार को खेला जाएगा।

    कितने बजे शुरू होगा India vs South Africa के बीच पहला ODI मैच?

    भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहले वनडे मैच भारतीय समयानुसार दोपहर डेढ़ बजे शुरू होगा।

    भारत कहां देख सकते हैं मैच का लाइव टेलिकास्ट?

    भारत में मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाए।

    फ्री में कहां देख सकते हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला वनडे मैच?

    भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहले वनडे मैच का लाइव प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर किया जाएगा। बिना पैसे खर्च किए डीडी फ्री डिश पर मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। वहीं, India vs South Africa के बीच पहले वनडे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध होगी।

