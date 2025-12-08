Language
    Uttarakhand: गोवा नाइटक्लब अग्निकांड में टिहरी के दो युवकों की मौत, क्षेत्र में शोक की लहर

    By Rajat Pratap Singh Edited By: Sunil Negi
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 06:46 PM (IST)

    गोवा के एक नाइट क्लब में आग लगने से टिहरी गढ़वाल के दो युवकों सतीश राणा और जितेंद्र सिंह की मौत हो गई। दोनों गोवा के एक नाइट क्लब में काम करते थे। विध ...और पढ़ें

    गोवा के नाइट क्लब में शनिवार रात हुए भीषण अग्निकांड।

    संवाद सहयोगी जागरण, नई टिहरी: गोवा के एक नाइट क्लब में शनिवार रात हुए भीषण अग्निकांड में टिहरी जनपद के जाखणीधार ब्लाक के दो युवकों चाह गडोलिया निवासी सतीश राणा (27) व देवप्रयाग ब्लाक के संकुल्ड चंद्रबदनी गांव के जितेंद्र सिंह (22) की मृत्यु हो गई। दोनों आजीविका के लिए गोवा के गोवाबर्च बाय रोमियो मेन नाइट क्लब में काम करते थे।

    टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय और देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शवों को शीघ्र गांव तक पहुंचाने, तथा पीड़ित परिवारों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है।

    जितेंद्र सिंह के पिता संता सिंह कोरोना काल से लापता हैं। छोटा भाई दुबई में होटल में कार्यरत है। लेकिन, हादसे से परिवार के सपने बिखर गए।

    परिवार की आर्थिक स्थिति संभालने के लिए चाह गडोलिया निवासी सतीश राणा के पिता सुरेंद्र सिंह राणा और मां संगीता देवी खेती-बाड़ी कर परिवार चलाते हैं। दो बड़ी बहनों की शादी हो चुकी है, जबकि छोटा भाई सौरभ स्वरोजगार करता है।

    आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण सतीश ने 12वीं के बाद ही होटल उद्योग में काम करने का निर्णय लिया था। एक वर्ष पहले ही वह गोवा नौकरी करने गया था। सतीश का शव देर शाम दिल्ली पहुंचने की संभावना है और मंगलवार को गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा।

