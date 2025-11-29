Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Tehri News: शादी समारोह से लौट रहे व्यायाम शिक्षक की कार खाई में गिरने से मौत; दो वर्ष पहले ही हुआ था विवाह

    By Rajat Pratap Singh Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 12:08 AM (IST)

    नैनीबाग के पास थत्यूड़-सुवाखाली मार्ग पर एक कार दुर्घटना में व्यायाम शिक्षक अमित सिंह पंवार की मृत्यु हो गई। वह एक शादी समारोह से लौट रहे थे। इस दौरान उनकी कार खाई में गिर गई। पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अमित सिंह अपने माता-पिता के इकलौते पुत्र थे और उनकी मृत्यु से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है।

    prefferd source google
    Hero Image

    lथत्यूड़ के सटागाड़ के पास दुर्घटनाग्रस्त कार। सुधि पाठक

    संवाद सूत्र जागरण नैनबाग: शादी समारोह से लौट रहे ग्राम अलमस निवासी युवक की कार थत्यूड़-सुवाखाली मोटर मार्ग पर सटागाड़ के समीप अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरने से मौत हो गई। शुक्रवार सुबह पुलिस ने शव बरमाद किया।

    बताया जा रहा है कि अपने माता-पिता का इकलौता पुत्र था और करीब दो वर्ष पूर्व ही उसका विवाह हुआ। युवक वर्तमान में मसूरी के सेंट जार्ज स्कूल में व्यायाम शिक्षक के रूप में कार्यरत था और शादी समारोह के लिए अपने गांव आया हुआ था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, बीते गुरुवार की देर रात्रि को थत्यूड़ के ग्राम अलमस निवासी 32 वर्षीय अमित सिंह पंवार ओडारसु गांव में एक शादी समारोह से वापस अपने गांव लौट था।

    इस दौरान थत्यूड़ से लगभग चार किमी आगे साटगाड़ के पास रात्रि लगभग एक बजे उसकी कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। रात्रि में घटना होने के कारण किसी को भी इसकी जानकारी नहीं लग सकी।

    शुक्रवार सुबह जब कुछ स्थानीय लोग इस मार्ग पर घूमने निकले तो उन्हें खाई में एक दुर्घटनाग्रस्त कार दिखी। जिसकी सूचना लोगों ने तत्काल थाना थत्यूड़ पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो कार के अंदर चालक मृत मिला। शव की शिनाख्त अमित सिंह पंवार के रूप में हुई।

    शव सीएचसी थत्यूड़ ले जाने के बाद पोस्टमार्टम के लिए मसूरी अस्पताल भेज दिया। जहां पोस्टमार्टम के बाद शव को स्वजन को सौंप दिया गया है। मृतक अमित सिंह परिवार का इकलौता पुत्र था। इस दुर्घटना के बाद से स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है।

    वहीं, पूरे गांव और क्षेत्र में शोक की लहर है। थत्यूड़ थानाध्यक्ष महावीर सिंह रावत ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।

    यह भी पढ़ें- नोएडा के सेक्टर 76 में टंकी से तेल रिसाव होने से धूं-धूंकर जल उठी कार, समय रहते बड़ा हादसा टला

    यह भी पढ़ें- नैनीताल हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, हादसा होने पर PWD - सिंचाई विभाग और एजेंसी होगी जिम्मेदार