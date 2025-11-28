Language
    नोएडा के सेक्टर 76 में टंकी से तेल रिसाव होने से धूं-धूंकर जल उठी कार, समय रहते बड़ा हादसा टला

    By MUNISH SHARMAEdited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 10:50 PM (IST)

    नोएडा के सेक्टर 76 में एक खड़ी कार में तेल रिसाव के कारण अचानक आग लग गई। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया और दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया।

    वीडियो ग्रैब।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर 113 थाना क्षेत्र के सेक्टर 76 में यूटर्न पर शुक्रवार रात एक कार में आग लग गई। आग लगने का कारण टंकी से तेल का रिसाव होना बताया जा रहा है।अग्निशमन टीम के एक गाड़ी की मदद से आग को बुझा दिया गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई।

    मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि शुक्रवार देर रात को सेक्टर 76 में एक कार में आग लगने की सूचना मिली। तत्काल अग्निशमन टीम को मौके पर भेजा गया। टीम ने 20 मिनट में आग को पूरी तरह से बुझा दिया। इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है।