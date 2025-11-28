नोएडा के सेक्टर 76 में टंकी से तेल रिसाव होने से धूं-धूंकर जल उठी कार, समय रहते बड़ा हादसा टला

जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर 113 थाना क्षेत्र के सेक्टर 76 में यूटर्न पर शुक्रवार रात एक कार में आग लग गई। आग लगने का कारण टंकी से तेल का रिसाव होना बताया जा रहा है।अग्निशमन टीम के एक गाड़ी की मदद से आग को बुझा दिया गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई।