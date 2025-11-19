लापरवाही! समय पर इलाज न मिलने से टिहरी में एक और गर्भवती की मौत, मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश

संवाद सूत्र, जागरण, घनसाली (टिहरी)। भिलंगना ब्लाक में लचर स्वास्थ्य सुविधाओं और समय पर उपचार न मिलने से एक और गर्भवती को जान गंवानी पड़ी। उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) बेलेश्वर लाया गया था, लेकिन उचित उपचार न मिलने पर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसने दम तोड़ दिया।

ब्लाक में दो महीने के अंदर यह तीसरी गर्भवती की मौत है। क्षेत्र की बेपटरी स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने की मांग को लेकर 25 दिन से आंदोलनरत ग्रामीण इसे स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही बता रहे हैं। डीएम ने मामले के मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए हैं, जबकि सीएमओ ने तीन सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है।

इस बार स्वास्थ्य सुविधाओं के बेपटरी होने का खामियाजा चमियाला के श्रीकोट गांव के दीपक पंवार की पत्नी नीतू पंवार (26) को भुगतना पड़ा। आठ महीने की गर्भवती नीतू को प्रसव पीड़ा के कारण स्वजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलेश्वर ले गए थे, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। इससे पहले क्षेत्र की अनीशा रावत और रवीना कठैत की भी प्रसव संबंधी जटिलताओं के चलते उपचार न मिलने के कारण मौत हो चुकी है। जिलाधिकारी टिहरी नितिका खंडेलवाल ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए हैं।