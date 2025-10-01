Uttarakhand Panch Kedar: दशहरा पर तय होगा द्वितीय व त़ृतीय केदार के कपाट बंद होने का दिन, सभी तैयारियां पूरी

पंचकेदारों में शामिल मदमहेश्वर और तुंगनाथ के कपाट बंद होने की तिथि विजयदशमी पर तय होगी। बद्री-केदार मंदिर समिति ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। केदारनाथ धाम के कपाट भैयादूज पर बंद होते हैं पर घोषणा विजयदशमी पर होती है। ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ और मारकंडेय मंदिर मक्कूमठ में तिथियाँ तय की जाएँगी जिसमें कपाट बंद होने और डोली प्रस्थान का समय निर्धारित होगा।

संवाद सहयोगी, रुद्रप्रयाग। पंचकेदारों में शामिल द्वितीय केदार मद्महेश्र्वर एवं तृतीय तुंगनाथ के कपाट बंद होने की तिथि विजयदशमी पर्व यानी गुरूवार को तय की जाएगी। जिसको लेकर बद्री-केदार मंदिर समिति ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। प्रतिवर्ष केदारनाथ धाम समेत चारधाम के कपाट खुलने व बंद होने की तिथि निश्चित करने की परंपरा है। पौराणिक परंपराओं के अनुसार भगवान केदारनाथ के कपाट भैयादूज पर्व पर बंद होने की परम्परा हैं, लेकिन इसकी विधिवत घोषणा विजयदशमी पर्व पर होती है।

विजयदशमी पर्व यानी 2 अक्टूबर को पंचगद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में केदारनाथ धाम एवं द्वितीय केदार की तिथि पंचाग गणना के अनुसार मंदिर समिति की मौजूदगी में तय की जाएगी। जबकि तृतीय केदार तुंगनाथ की मार्केडेय मंदिर मक्कूमठ में ब्राह्मण, वेदपाठी एवं बद्री-केदार मंदिर समिति के अधिकारी व कर्मचारियों की मौजूदगी में तय की जाएगी। जिसमें कपाट बंद होने का समय, डोली के प्रस्थान का समय तय किया जाएगा।