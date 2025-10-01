Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Uttarakhand Panch Kedar: दशहरा पर तय होगा द्वितीय व त़ृतीय केदार के कपाट बंद होने का दिन, सभी तैयारियां पूरी

    By Brijesh bhatt Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 04:11 PM (IST)

    पंचकेदारों में शामिल मदमहेश्वर और तुंगनाथ के कपाट बंद होने की तिथि विजयदशमी पर तय होगी। बद्री-केदार मंदिर समिति ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। केदारनाथ धाम के कपाट भैयादूज पर बंद होते हैं पर घोषणा विजयदशमी पर होती है। ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ और मारकंडेय मंदिर मक्कूमठ में तिथियाँ तय की जाएँगी जिसमें कपाट बंद होने और डोली प्रस्थान का समय निर्धारित होगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    बद्री-केदार मंदिर समिति ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। फाइल

    संवाद सहयोगी, रुद्रप्रयाग। पंचकेदारों में शामिल द्वितीय केदार मद्महेश्र्वर एवं तृतीय तुंगनाथ के कपाट बंद होने की तिथि विजयदशमी पर्व यानी गुरूवार को तय की जाएगी। जिसको लेकर बद्री-केदार मंदिर समिति ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है।

    प्रतिवर्ष केदारनाथ धाम समेत चारधाम के कपाट खुलने व बंद होने की तिथि निश्चित करने की परंपरा है। पौराणिक परंपराओं के अनुसार भगवान केदारनाथ के कपाट भैयादूज पर्व पर बंद होने की परम्परा हैं, लेकिन इसकी विधिवत घोषणा विजयदशमी पर्व पर होती है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विजयदशमी पर्व यानी 2 अक्टूबर को पंचगद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में केदारनाथ धाम एवं द्वितीय केदार की तिथि पंचाग गणना के अनुसार मंदिर समिति की मौजूदगी में तय की जाएगी। जबकि तृतीय केदार तुंगनाथ की मार्केडेय मंदिर मक्कूमठ में ब्राह्मण, वेदपाठी एवं बद्री-केदार मंदिर समिति के अधिकारी व कर्मचारियों की मौजूदगी में तय की जाएगी। जिसमें कपाट बंद होने का समय, डोली के प्रस्थान का समय तय किया जाएगा।

    बद्री-केदार मंदिर समिति ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मंदिर समिति के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी डीएस भुजवाण ने बताया कि विजयदशमी पर्व यानी 2 अक्टुूबर को केदारनाथ के साथ ही द्वितीय केदार मदमहेश्वर व तृतीय केदार तुंगनाथ की तिथि निश्चित की जाएगी। जिसको लेकर मंदिर समिति ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है।