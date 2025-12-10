Rudraprayag: मवाधार से चामक तक बनेगा दो किलोमीटर लंबा मोटरमार्ग, 30 गांवों को मिलेगा सीधा फायदा

संवाद सहयोगी, जागरण रुद्रप्रयाग। तल्लानागपुर क्षेत्र के मवाधार नामक तोक से चामक गांव तक दो किमी मोटरमार्ग का निर्माण होने से क्षेत्र के तीस गांवों को इसका यातायात का बेहतर लाभ मिलेगा।

सड़क निर्माण से केदारनाथ विधानसभा और रुद्रप्रयाग विधानसभा की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। साथ ही लोगों को अतिरिक्त दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी।

राज्य योजना के तहत मवाधार नामक तोक से चामक तक दो किमी मोटरमार्ग के लिए 67.10 लाख की स्वीकृति मिली थी। मोटरमार्ग की कटिंग का कार्य शुरू होने से क्षेत्र में खुशी की लहर है।

पहले स्थानीय लोगों के साथ ही विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को कोटेश्वर, चोपड़ा, धारकोट जाना होता था, तो 12 किमी दूरी तय करके कलेक्ट्रेट विकास भवन होकर घूमकर जाना पड़ता था, लेकिन उक्त मोटरमार्ग का निर्माण होने से अब सफर आसान होगा।