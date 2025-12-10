Rudraprayag: मवाधार से चामक तक बनेगा दो किलोमीटर लंबा मोटरमार्ग, 30 गांवों को मिलेगा सीधा फायदा
रूद्रप्रयाग में मवाधार से चामक तक दो किलोमीटर लंबा मोटरमार्ग बनने जा रहा है। इस मोटरमार्ग के निर्माण से लगभग 30 गांवों को सीधा लाभ मिलेगा। राज्य योजना
संवाद सहयोगी, जागरण रुद्रप्रयाग। तल्लानागपुर क्षेत्र के मवाधार नामक तोक से चामक गांव तक दो किमी मोटरमार्ग का निर्माण होने से क्षेत्र के तीस गांवों को इसका यातायात का बेहतर लाभ मिलेगा।
सड़क निर्माण से केदारनाथ विधानसभा और रुद्रप्रयाग विधानसभा की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। साथ ही लोगों को अतिरिक्त दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी।
राज्य योजना के तहत मवाधार नामक तोक से चामक तक दो किमी मोटरमार्ग के लिए 67.10 लाख की स्वीकृति मिली थी। मोटरमार्ग की कटिंग का कार्य शुरू होने से क्षेत्र में खुशी की लहर है।
पहले स्थानीय लोगों के साथ ही विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को कोटेश्वर, चोपड़ा, धारकोट जाना होता था, तो 12 किमी दूरी तय करके कलेक्ट्रेट विकास भवन होकर घूमकर जाना पड़ता था, लेकिन उक्त मोटरमार्ग का निर्माण होने से अब सफर आसान होगा।
समाजसेवी चंडी प्रसाद सेमवाल ने बताया कि लंबी इंतजारी के बाद मवाधार से चामक लिंक रोड का कटिंग का कार्य शुरू हो गया है। मोटरमार्ग निर्माण होने से तीस गांव को इसका लाभ मिलेगा।
चामक से सन दरम्वाडी से बजणु बैंड वाली सड़क से इसे जोड़ा जाएगा, ताकि कोटगी में नर्सिंग कॉलेज जाने वाले छात्रों को और आम जनमानस को आवागमन में आसानी हो सके।
