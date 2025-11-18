Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Rudraprayag: द्वितीय केदार मद्महेश्वर मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद, 21 को ऊखीमठ पहुंचेगी चल विग्रह डोली

    By Sunil Negi Edited By: Sunil Negi
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 11:01 AM (IST)

    रुद्रप्रयाग में द्वितीय केदार मद्महेश्वर मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए विधि-विधान से बंद कर दिए गए। इस अवसर पर मंदिर को फूलों से सजाया गया और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। पूजा अर्चना के बाद स्वयंभू शिवलिंग को समाधि रूप दिया गया। कपाट बंद होने के बाद मदमहेश्वर की चल विग्रह डोली गौंडार के लिए रवाना हुई। खीमठ

    prefferd source google
    Hero Image

    रुद्रप्रयाग में द्वितीय केदार श्री मद्महेश्वर मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। 

    संवाद सहयोगी, जागरण रुद्रप्रयाग: द्वितीय केदार श्री मद्महेश्वर मंदिर के कपाट मंगलवार प्रातः आठ बजे शीतकाल के लिए मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्दशी स्वाति नक्षत्र के शुभ मुहूर्त में विधि-विधान के साथ बंद हो गए।

    कपाट बंद होने के अवसर पर बीकेटीसी अधिकारी-कर्मचारी, वन विभाग, प्रशासनिक प्रतिनिधि तथा साढ़े तीन सौ से अधिक श्रद्धालु मौजूद रहे।

    सोमवार से ही पूरे मंदिर परिसर को फूलों से भव्य रूप से सजाया गया था। ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर खुलने के बाद श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। पूजा-अर्चना के पश्चात सुबह सात बजे कपाट बंद करने की प्रक्रिया आरंभ हुई।

    इस दौरान पुजारी ने बीकेटीसी मुख्य कार्याधिकारी-कार्यपालक मजिस्ट्रेट विजय प्रसाद थपलियालए बीकेटीसी सदस्य प्रह्लाद पुष्पवान तथा पंच गौंडारी हक-हकूकधारियों की उपस्थिति में स्वयंभू शिवलिंग को समाधि रूप प्रदान किया।

    स्थानीय पुष्पों और राख से ढकने के बाद प्रातः आठ बजे जयघोषों के बीच कपाट शीतकाल के लिए बंद किए गए। कपाट बंद होने के उपरांत मद्महेश्वर की चल विग्रह डोली ने भंडार निरीक्षण व मंदिर परिक्रमा के बाद ढोल-दमाऊं की ध्वनि के साथ पहले पड़ाव गौंडार के लिए प्रस्थान किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह भी पढ़ें- केदारनाथ में पीएम मोदी की सौगात, 125 करोड़ की बिजली परियोजना से जगमग होगी केेदारघाटी

    यह भी पढ़ें- बदरीनाथ, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में बर्फबारी, धाम में तापमान माइनस डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा