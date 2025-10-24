Kedarnath Yatra 2025: आस्था के उत्साह से खिले कारोबारियों के चेहरे, आंकड़ा देख नहीं होगा यकीन

रविन्द्र कप्रवान, जागरण रुद्रप्रयाग। बाबा केदार के जयकारों से गूंजती केदारघाटी में इस बार भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। कोई पैदल, कोई घोड़े से तो कोई हेलीकाप्टर से भगवान शिव के दर पर पहुंचा। कठिन मौसम और ऊबड़-खाबड़ रास्तों के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था अडिग रही। यही वजह रही कि इस बार केदारनाथ यात्रा न केवल धार्मिक दृष्टि से, बल्कि आर्थिक गतिविधियों के लिहाज से भी खास रही।

इस वर्ष केदारनाथ यात्रा से जुड़ी परिवहन सेवाओं घोड़ा-खच्चर, हेली, डंडी-कंडी और शटल ने 208.35 करोड़ रुपये, जबकि होटल व्यवसाय ने करीब 400 करोड़ रुपये का कारोबार किया। इस वर्ष दो मई को जब बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए तो पहले ही दिन 30 हजार से अधिक श्रद्धालु दर्शन को पहुंचे। शुरुआती दिनों में घोड़े-खच्चरों में फैली बीमारी और भारत-पाक तनाव के चलते एक सप्ताह तक यात्रा प्रभावित रही, लेकिन इसके बाद यात्रा ने गति पकड़ी तो जून-जुलाई तक मंदिर परिसर श्रद्धालुओं से खचाखच भरा रहा।

करीब डेढ़ माह तक प्रतिदिन औसतन 25 हजार श्रद्धालु पहुंचे। हालांकि, वर्षाकाल और आपदाओं के चलते कुछ समय यात्रियों की संख्या घटी, लेकिन कुल मिलाकर इस वर्ष 17,68,795 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। वर्ष 2024 में 16.52 लाख, जबकि वर्ष 2023 में रिकार्ड 19.57 लाख श्रद्धालु धाम पहुंचे थे। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या ने न केवल यात्रा को रौनक दी, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी सशक्त किया। यात्रा से हजारों लोगों को रोजगार मिला।

होटल व्यवसायियों के साथ छोटे दुकानदारों पर भी बरसा धन इस वर्ष यात्रा के दौरान बाबा केदार के दर्शन को साढ़े 17 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे। यदि प्रति व्यक्ति आवास और भोजन पर औसतन दो हजार रुपये भी खर्च माना जाए तो होटल व्यवसाय ने करीब 400 करोड़ रुपये का कारोबार किया। इस आंकड़े में यात्रा मार्ग के छोटे दुकानदारों की आमदनी को भी शामिल किया गया है।