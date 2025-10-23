केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए हुए बंद, सीएम धामी भी रहे मौजूद
आज सुबह 8:30 बजे श्री केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। वैदिक मंत्रोच्चार और विशेष पूजा के साथ कपाट बंद करने की प्रक्रिया हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई अधिकारी और श्रद्धालु इस अवसर पर मौजूद रहे। कपाट बंद होने के बाद बाबा केदारनाथ की डोली ओंकारेश्वर मंदिर, ऊखीमठ के लिए रवाना हुई।
जागरण संवाददाता, रुद्रप्रयाग। श्री केदारनाथ धाम के कपाट आज गुरुवार को सुबह 8:30 बजे बंद कर दिया गया। इससे पहले पूर्ण वैदिक मंत्रोच्चार, पूजा-अर्चना एवं धार्मिक परम्पराओं के अनुसार शीतकाल हेतु विधिवत बंद कर दिये गये हैं।
कपाट बंद होने की प्रक्रिया सुबह चार बजे से ही विशेष पूजा-अर्चना के साथ प्रारंभ की गयी। कपाट बंद होने के अवसर पर मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड पुष्कर सिंह धामी, जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग प्रतीक जैन, पुलिस अधीक्षक अक्षय कोंडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीकेटीसी विजय थपलियाल सहित तीर्थ पुरोहितगण व धाम में पहुंचे श्रद्धालु गण रहे।
कपाट बंद होने से पश्चात बाबा केदारनाथ की डोली ने केदारनाथ धाम से ओंकारेश्वर मंदिर, ऊखीमठ के लिए प्रस्थान किया है। डोली का प्रथम पड़ाव रामपुर में रहेगा। कल डोली गुप्तकाशी पहुंचेगी, दिनांक 25 अक्टूबर को डोली अपने गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मन्दिर ऊखीमठ पहुंचेगी।
