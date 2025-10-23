केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए हुए बंद, सीएम धामी भी रहे मौजूद

जागरण संवाददाता, रुद्रप्रयाग। श्री केदारनाथ धाम के कपाट आज गुरुवार को सुबह 8:30 बजे बंद कर दिया गया। इससे पहले पूर्ण वैदिक मंत्रोच्चार, पूजा-अर्चना एवं धार्मिक परम्पराओं के अनुसार शीतकाल हेतु विधिवत बंद कर दिये गये हैं।

कपाट बंद होने की प्रक्रिया सुबह चार बजे से ही विशेष पूजा-अर्चना के साथ प्रारंभ की गयी। कपाट बंद होने के अवसर पर मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड पुष्कर सिंह धामी, जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग प्रतीक जैन, पुलिस अधीक्षक अक्षय कोंडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीकेटीसी विजय थपलियाल सहित तीर्थ पुरोहितगण व धाम में पहुंचे श्रद्धालु गण रहे।