केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करने के मामले में समिति को क्लीन चिट, आयुक्त को सौंपी गई जांच रिपोर्ट

रुद्रप्रयाग से केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करने के मामले में गढ़वाल आयुक्त ने मंदिर समिति को क्लीन चिट दी है। जांच रिपोर्ट के अनुसार समिति ने सोना नहीं खरीदा बल्कि दानी को सहयोग दिया। सितंबर 2022 में यह कार्य शुरू हुआ लेकिन सोने के पीतल होने के विवाद के बाद जांच हुई।

संवाद सहयोगी, रुद्रप्रयाग। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करने के बहुचर्चित प्रकरण में गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति को क्लीन चिट दे दी है। अपनी जांच रिपोर्ट में आयुक्त ने कहा है कि मंदिर समिति की ओर से न तो सोना खरीदा गया, न मंदिर के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित ही किया गया। समिति ने सिर्फ सोना दान करने वाले व्यक्ति को जरूरी सहयोग प्रदान किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विदित हो कि सितंबर 2022 में एक दानी के सहयोग से मंदिर के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराया गया था। लेकिन, बाद में सोने के पीतल होने का विवाद गहराया तो मामले की जांच गढ़वाल आयुक्त को सौंप दी गई।

प्रकरण में आरटीआई कार्यकर्ता अनिल सेमवाल ने पर्यटन एवं धर्मस्व विभाग से विभिन्न बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। जवाब में पर्यटन विभाग ने उन्हें गढ़वाल आयुक्त की जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराई है। रिपोर्ट के अनुसार शासन ने 23 जून 2023 को गढ़वाल आयुक्त को प्रकरण की जांच सौंपी थी।