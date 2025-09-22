रातभर चार्जिंग पर लगाकर छोड़ देते हैं ई-वाहन? हादसों के दे सकता है न्योता, इन बातों को ध्यान में रखकर करें बचाव

लखनऊ में ई-वाहनों में आग लगने की घटनाओं को लेकर दमकल विभाग ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। रात भर चार्जिंग न करें और बैटरी की नियमित जांच करें। शॉर्ट सर्किट और खराब गुणवत्ता वाले चार्जर से बचें। आग लगने पर तुरंत गाड़ी से बाहर निकलें और दमकल विभाग को सूचित करें।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। अगर आपके पास ई-वाहन (कार, स्कूटी, बाइक, रिक्शा) है तो उसे रात भर चार्जिंग पर लगाकर न छोड़ें। साथ ही ई-वाहन के मालिक अन्य कुछ सावधानियां बरतें तो ऐसी घटनाओं को टाला जा सकता है। यह कहना है आलमबाग दमकल स्टेशन के अफसर धर्मपाल सिंह का। उन्होंने वाहनों के रखरखाव और ऐसी घटनाओं से बचने के कई तरीके भी बताए।

शनिवार देर रात कानपुर रोड स्थित पराग डेरी चौराहे पर एक्वेरियम व्यवसायी अमित सक्सेना के मकान में ई-स्कूटी चार्ज करने के दौरान शार्ट सर्किट से आग लग गई थी। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया और मकान में रखी गृहस्थी और अन्य सामान चपेट में आ गए। आग लगने से व्यवसायी की पत्नी ऋचा और उनका बेटा अभिनव अंदर ही फंस गए थे। दमकल की दो टीम ने उन्हें बाहर निकाला।

इसी तरह 25 जुलाई 2025 को विकास अगर में ई-स्कूटी चार्जिंग के दौरान आग लगी। इसकी चपेट में आने से पास खड़े अन्य वाहन जल गए थे। अंदर फंसे परिवार को पुलिस ने सुरक्षित बाहर निकाला। घटना के बाद से एक बार फिर ई-वाहनों के रखरखाव पर सवाल उठ रहे हैं। इसे लेकर आलमबाग दमकल स्टेशन अफसर धर्मपाल सिंह ने विस्तृत जानकारी दी।