    रातभर चार्जिंग पर लगाकर छोड़ देते हैं ई-वाहन? हादसों के दे सकता है न्योता, इन बातों को ध्यान में रखकर करें बचाव

    By santosh tiwari Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 08:53 PM (IST)

    लखनऊ में ई-वाहनों में आग लगने की घटनाओं को लेकर दमकल विभाग ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। रात भर चार्जिंग न करें और बैटरी की नियमित जांच करें। शॉर्ट सर्किट और खराब गुणवत्ता वाले चार्जर से बचें। आग लगने पर तुरंत गाड़ी से बाहर निकलें और दमकल विभाग को सूचित करें।

    ई-वाहन को चार्जिंग में लगाते समय रखें इन बातों का ध्यान।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। अगर आपके पास ई-वाहन (कार, स्कूटी, बाइक, रिक्शा) है तो उसे रात भर चार्जिंग पर लगाकर न छोड़ें। साथ ही ई-वाहन के मालिक अन्य कुछ सावधानियां बरतें तो ऐसी घटनाओं को टाला जा सकता है। यह कहना है आलमबाग दमकल स्टेशन के अफसर धर्मपाल सिंह का। उन्होंने वाहनों के रखरखाव और ऐसी घटनाओं से बचने के कई तरीके भी बताए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शनिवार देर रात कानपुर रोड स्थित पराग डेरी चौराहे पर एक्वेरियम व्यवसायी अमित सक्सेना के मकान में ई-स्कूटी चार्ज करने के दौरान शार्ट सर्किट से आग लग गई थी। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया और मकान में रखी गृहस्थी और अन्य सामान चपेट में आ गए। आग लगने से व्यवसायी की पत्नी ऋचा और उनका बेटा अभिनव अंदर ही फंस गए थे।  दमकल की दो टीम ने उन्हें बाहर निकाला।

    इसी तरह 25 जुलाई 2025 को विकास अगर में ई-स्कूटी चार्जिंग के दौरान आग लगी। इसकी चपेट में आने से पास खड़े अन्य वाहन जल गए थे। अंदर फंसे परिवार को पुलिस ने सुरक्षित बाहर निकाला। घटना के बाद से एक बार फिर ई-वाहनों के रखरखाव पर सवाल उठ रहे हैं। इसे लेकर आलमबाग दमकल स्टेशन अफसर धर्मपाल सिंह ने विस्तृत जानकारी दी।

    इन वजहों से होती हैं वाहन में आग की घटनाएं

    • अधिक समय तक चार्जिंग।

    • चार्जर और वायर में शॉर्ट सर्किट

    • अनावश्यक रूप से वाहनों में बाहरी उपकरण लगाना।

    • अनाधिकृत रूप से सीएनजी किट की फिटिंग।

    • खराब गुणवत्ता की बैटरी और चार्जर।

    इन उपायों से टाल सकते हैं ई-वाहन में आग की घटनाएं

    • वाहन को तय समय तक ही चार्ज करें।

    • नियमित रूप से बैटरी की जांच करें।

    • थर्ड पार्टी उपकरण न लगवाएं।

    • कड़ी धूप में लंबे समय तक वाहन न खड़ा करें।

    • वाहन में अच्छी गुणवत्ता वाले तार का ही इस्तेमाल करें।

    • वाहन में फायर एक्सटिंग्विशर रखें आग लगने पर यह करें।

    • अगर कार में हैं तो आग लगने पर तत्काल बाहर निकलें।

    • सूचना 112, स्थानीय दमकल स्टेशन पर दें।

