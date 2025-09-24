Language
    केदारनाथ हेलीकॉप्टर सेवा के किराया में बेतहाशा वृद्धि से बुजुर्ग श्रद्धालु परेशान, वैष्णाे देवी से भी महंगा

    By Brijesh bhatt Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 09:15 AM (IST)

    केदारनाथ धाम की हेली सेवा का किराया बढ़ने से बुजुर्ग श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है। वैष्णो देवी और केदारनाथ के किराए में अंतर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। गुप्तकाशी फाटा और शेरसी से संचालित हेली सेवाओं के किराए में 45.86% की वृद्धि हुई है। बुजुर्ग यात्री पैदल चलने में असमर्थ हैं और अब हेलीकॉप्टर का किराया उनकी पहुंच से बाहर हो गया है।

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    बृजेश भट्ट, जागरण, रुद्रप्रयाग। केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा का किराया बढ़ने के बाद उन लोगों को निराश होना पड़ रहा है, जो अपने बड़े-बुजुर्गों को बाबा केदार के दर्शन तो कराना चाहते हैं, लेकिन जेब साथ नहीं दे रही। उनका कहना है कि वैष्णो देवी और केदारनाथ धाम के हेली किराये में जमीन-आसमान का अंतर है, जबकि दोनों ही जगह उड़ान की दूरी समान है।

    हेली कंपनियो की लापरवाही, झेल रहे यात्री

    केदारनाथ के लिए केदारघाटी के गुप्तकाशी, फाटा व शेरसी के नौ हेलीपैड से हेली सेवा का संचालन होता है। हर स्थान से धाम के लिए अलग-अलग किराया निर्धारित है। यात्रा के पहले चरण में इन स्थानों से धाम के लिए जो किराया निर्धारित था, दूसरे चरण में उसे 45.86 प्रतिशत बढ़ा दिया गया। इससे सबसे ज्यादा दिक्कत उन बुजुर्ग एवं उम्रदराज यात्रियों को हो रही है, जिनके पास केदारनाथ धाम जाने के लिए हेली सेवा के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। दरअसल, अधिक उम्र होने के कारण ये यात्री पैदल या घोड़ा-खच्चर से जाने में असमर्थ हैं और अब हेली सेवा के किराये में हुई वृद्धि ने इनके स्वजन के हाथ बांध दिए हैं।

    टिकट इतना महंगा होगा यात्रियों ने सोचा नहीं

    रुद्रप्रयाग जिले के जखोली निवासी कमल सिंह कहते हैं कि वह अपने वृद्ध माता-पिता को बाबा केदार के दर्शन करना चाहते थे। चलने में असमर्थ होने के कारण इस बार उन्हें इस बार हेली से ले जाने का मन बनाया था। लेकिन, अब टिकट इतना महंगा हो गया है कि यात्रा के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। लगता है माता-पिता को दर्शन करने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। रुद्रप्रयाग की बच्छणस्यूं पट्टी के प्रदीप बिष्ट कहते हैं कि चलने में असमर्थ व्यक्ति अब हेली से केदारनाथ जाने की कल्पना तक नहीं कर सकता।

    केदारघाटी के विभिन्न स्थानों से हेली किराया

    स्थान - पूर्व में - अब (हजार रुपये में)

    • गुप्तकाशी से केदारनाथ - 8,532 - 12,444
    • फाटा से केदारनाथ - 6,062 - 8,842
    • शेरसी से केदारनाथ - 6,060 - 8,839

    इन स्थानों से हेली सेवा संचालित करती हैं कंपनी

    गुप्तकाशी से आर्यन व ट्रांस भारत, फाटा से पवनहंस, थंबी एविएशन, ग्लोबल विक्ट्रा व ट्रांस भारत, शेरसी से हिमालयन हेली, क्रेस्टल एविएशन व एरो एविएशन