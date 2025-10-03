बाबा केदार के धाम पहुंचना होगा आसान, बन रही सड़क; घट जाएगी 6 किमी की पैदल दूरी

रूद्रप्रयाग जिले के तोषी गांव तक सड़क बनने से त्रियुगीनारायण से केदारनाथ की दूरी 6 किमी कम हो जाएगी। अब यह दूरी 23 किमी से घटकर 17 किमी रह जाएगी। 2013 की आपदा में यह मार्ग सहायक था। सड़क बनने से तोषी गांव के 400 से अधिक निवासियों को लाभ होगा जिन्हें पहले 6 किमी पैदल चलना पड़ता था। ग्रामीणों में सड़क निर्माण को लेकर उत्साह है।

संवाद सहयोगी जागरण, रुद्रप्रयाग। केदारघाटी के सीमांत ग्राम पंचायत तोषी तक सड़क निर्माण कार्य पूरा होने के बाद अब त्रियुगीनारायण से केदारनाथ धाम तक की पैदल दूरी 6 किलोमीटर कम हो जाएगी। अब तक यह दूरी 23 किलोमीटर थी, जो घटकर केवल 17 किलोमीटर रह जाएगी। वहीं सड़क का कार्य आने वाले वर्ष में पूरा होने की उम्मीद है। फिलहाल कटिंग का कार्य पूरा हो गया है। तोषी से केदारनाथ तक का यह पैदल मार्ग पौराणिक महत्व रखता है। 19वीं शताब्दि तक गंगोत्री से आने वाले यात्री इसी मार्ग से केदारनाथ धाम पहुंचते थे। वर्ष 2013 की आपदा के समय जब मुख्य पैदल मार्ग गौरीकुंड से केदारनाथ पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, तब भी इस मार्ग से हजारों यात्री सुरक्षित बाहर निकल पाए थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घटकर केवल 17 किलोमीटर रह जाएगी दूरी आपदा प्रबंधन की दृष्टि से यह मार्ग बेहद सुरक्षित माना जाता है। सड़क बनने से न केवल तीर्थयात्रियों की दूरी कम होगी बल्कि सीमांत गांव तोषी की चार सौ से अधिक आबादी भी सीधा लाभान्वित होगी। अब तक ग्रामीणों को सड़क तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर पैदल दूरी तय करनी पड़ती थी।

सड़क कटिंग कार्य पूरा होने के बाद जैसे ही मशीन गांव में पहुंची तो ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक तिलक कर पूजा-अर्चना की और मिठाई बांटी। ग्राम प्रधान दीपेंद्र रावत ने बताया कि सड़क बनने से ग्रामीणों को राहत मिलेगी और क्षेत्र का विकास भी होगा। पूर्व प्रधान जगत सिंह रावत ने कहा कि यह सड़क निर्माण ग्रामीणों के लंबे संघर्ष का परिणाम है।

करीब 6 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य डेढ़ वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। कटिंग का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि सोनगाड़ पर पुल निर्माण अभी शेष है। ग्रामीणों का कहना है कि सर्दियों में सोनगाड़ में पानी कम होने पर पुल निर्माण से पहले भी वाहनों की आवाजाही संभव हो सकती है। निर्माण कार्य के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पुल बनने के बाद गांव तक नियमित यातायात सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त उत्साह है।