    काकड़ागाड़–कुण्ड–गुप्तकाशी नेशनल हाईवे एक महीने तक अस्थायी रूप से रहेगा बंद, वैकल्पिक मार्ग किए गए तय

    By Brijesh Bhatt Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 10:49 AM (IST)

    काकड़ागाड़–कुण्ड–गुप्तकाशी नेशनल हाईवे एक महीने के लिए अस्थायी रूप से बंद रहेगा। मरम्मत कार्य के चलते यह फैसला लिया गया है। इस दौरान यात्रियों की सुवि ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी जागरण, रुद्रप्रयाग। मानसून के दौरान क्षतिग्रस्त हुए काकड़ागाड़–कुण्ड–गुप्तकाशी राष्ट्रीय राजमार्ग पर मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण कार्य करने को लेकर एक माह तक अस्थायी रूप से बंद रहेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–107 के उक्त खंड को यातायात के लिए प्रतिबंधित करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। यह जानकारी उप जिलाधिकारी ऊखीमठ अनिल कुमार शुक्ला ने दी।

    उप जिलाधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–107 के किमी 33.130 से 41.260 के मध्य ग्राम सेमी एवं भैंसारी क्षेत्र में मानसून के दौरान सड़क को गंभीर क्षति पहुंची है। क्षतिग्रस्त हिस्सों में मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य भारत कंस्ट्रक्शन्स (इंडिया) प्रा. लि. द्वारा किया जा रहा है। इस कार्य में मिक्सर, एक्स्कावेटर, जेसीबी, डम्पर, फ्लोरी, एसएलएम सहित भारी मशीनरी का उपयोग किया जाएगा।

    उन्होंने बताया कि मार्ग की चौड़ाई अत्यंत कम होने, कार्य की तकनीकी प्रकृति तथा यातायात सुरक्षा को देखते हुए आमजन और वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसी कारण 15 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक उक्त मार्ग को अस्थायी रूप से यातायात के लिए पूर्णतः बंद रखा जाएगा।

    मार्ग बंदी की अवधि में गुप्तकाशी की ओर जाने वाले सभी वाहनों को कुण्ड–चुन्नी बैण्ड–विद्यापीठ–गुप्तकाशी मोटर मार्ग से आवागमन करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, गुप्तकाशी से अन्य स्थानों की ओर जाने वाले वाहनों के लिए गुप्तकाशी–लमगौण्डी–गिवाड़ी मोटर मार्ग को वैकल्पिक मार्ग के रूप में निर्धारित किया गया है।

    उप जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों एवं पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि मार्ग बंदी के दौरान वैकल्पिक मार्गों पर यातायात व्यवस्था सुचारु रखी जाए। साथ ही संकेतक बोर्ड, बैरिकेडिंग एवं अन्य सुरक्षा उपायों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

    उन्होंने क्षेत्रवासियों एवं यात्रियों से अपील की है कि निर्धारित अवधि में वैकल्पिक मार्गों का ही उपयोग करें और प्रशासन का सहयोग करें, जिससे मरम्मत कार्य को समयबद्ध एवं सुरक्षित रूप से पूर्ण किया जा सके।