जब DM साहब ने थामा माइक और गाया 'शिव कैलासों के वासी' मंत्रमुग्ध हुए श्रद्धालु; IAS प्रतीक जैन का VIDEO वायरल
पंचकेदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में गुरुवार को उस समय माहौल भक्तिमय हो गया जब रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने माइक थामा और शिव भजन 'शिव क ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, जागरण रुद्रप्रयाग: पंचकेदार गद्दी स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर में गुरुवार को शीतकालीन यात्रा के शुभारंभ के मौके पर मंदिर प्रांगण में रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने शिव भजन 'शिव कैलासों के वासी... गाया। इस दौरान वहां मौजूद श्रद्धालु भजन पर झूमने लगे। आइएएस प्रतीक जैन का यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
कार्यक्रम के दौरान केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल, बदरी–केदार मंदिर समिति के उपाध्यक्ष विजय कप्रवाण तथा जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना कर शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ किया।
इस दौरान जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने शिव भजन 'शिव कैलासों के वासी, धौलीधारों के राजा, शंकर संकट हरना, शिव कैलासों के वासी, शंकर संकट हरना, तेरे कैलासों का अंत ना पाया, अंत बेअंत तेरी माया, ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया।
शिव कैलासों के वासी, धौलीधारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना, बेल की पत्ती भांग और धतूरा, बेल की पत्ती भांग और धतूरा, शिवजी के मन को लुभाए, ओ भोले बाबा, शिवजी के मन को लुभाए।
शिव कैलासों के वासी, धौलीधारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना, एक था डेरा तेरा, चांबे रे चेगना, दूजा लाई दीता भर मारा, दूजा लाई दीता भर मारा, शिव कैलासों के वासी, धौलीधारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना।
जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने कहा कि आज से शीतकालीन यात्रा का विधिवत शुभारंभ कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि यात्रा को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर दी गई हैं।
सड़क, पेयजल, विद्युत, पार्किंग एवं सुरक्षा के सभी प्रबंधों को समय रहते दुरुस्त किया गया है। उन्होंने कहा कि शीतकालीन यात्रा का सीधा लाभ जिले की स्थानीय आर्थिकी पर पड़ता है तथा यात्रा से स्थानीय लोगों की आजीविका भी सुदृढ़ होती है।
